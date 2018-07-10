İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin ekonomik baskılarla İran ekonomisini çökerterek, halkı protesto gösterileri için sokağa dökmeyi amaçladığını belirtti.
İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cihangiri, İsfahan'da bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a uyguladığı yaptırımlara tepki gösterdi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın adeta "Ekonomik Savaş Odası"na dönüştüğünü söyleyen İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "ABD, Çin ile hatta kendi müttefikleriyle dahi ekonomik savaşa girişti." dedi.
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarla ülke ekonomisini çökertmeyi hedeflediğini kaydeden Cihangiri, "ABD ekonomik baskılarla halkı sokağa dökmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.
Cihangiri, İran'daki hedeflerini gerçekleştirmek için ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın ortak hareket ettiğini de öne sürdü.
ABD yönetiminin, İran'ın en önemli gelir kaynaklarından petrol ihracatını sıfıra indirmek istediğine işaret eden Cihangiri, bunun hesap edilmemiş bir söz olduğunu ve ülkesinin petrol ihracatını mümkün olduğunca çok artırmak istediğini aktardı.
Cihangiri, ABD'nin yaptırımlarıyla mücadele için yerli üretim vurgusu yaparak, ülkede muadili bulunan ürünlerin ithalatının yasaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.
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