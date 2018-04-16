İzmir’de görülen ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’un davasını izleyen ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Elçisi Sam Brownback, “Yönetim son derece kaygılı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüm. Papaz Brunson serbest bırakılana kadar bu konu ABD için yüksek öneme sahip olmaya devam edecek” dedi.

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan ABD’li din adamı Andrew Craig Brunson’un yargılanması devam ediyor. Duruşmaya tutuklu sanık Brunson ve avukatının yanı sıra yabancı basın mensupları, Brunson’un eşi Norine Brunson, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ile ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Elçisi Sam Brownback ve kilise görevlileri katıldı.

“ABD için yüksek öneme sahip”

Duruşmaya verilen arada gazetecilere açıklamalarda bulunan Brownback, ABD yönetiminin dava konusunda kaygı duyduğunu ifade ederek, “Andrew Craig Brunson’un kesinlikle masum olduğuna inanıyoruz. Yargı sisteminin de bunu göreceğini ve yakın zamanda serbest bırakacağını umuyoruz. ABD-Türkiye ilişkileri son derece değerli. ABD ve Türkiye, uzun süredir müttefik. Bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüm. Papaz Brunson serbest bırakılana kadar bu konu ABD için yüksek öneme sahip olmaya devam edecek” dedi.