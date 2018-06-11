HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD eski Panama Cumhurbaşkanını iade etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 19:50 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "11 Haziran 2018 tarihinde Panama Cumhuriyeti ve ABD arasındaki iade anlaşmasına uygun olarak Panama eski Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli suçlarıyla yüzleşmek üzere Panama’ya iade edildi"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Panama ve ABD arasındaki iade anlaşmasına uygun olarak eski Panama Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli’yi Panama’ya iade ettiğini duyurdu.

Bakanlık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Martinelli’nin Panama'ya bugün iade edildiğini bildirdi.

Açıklamada, “11 Haziran 2018 tarihinde Panama Cumhuriyeti ve ABD arasındaki iade anlaşmasına uygun olarak Panama eski Cumhurbaşkanı Ricardo Martinelli, suçlarıyla yüzleşmek üzere Panama’ya iade edildi.” ifadesine yer verildi.

Eski Cumhurbaşkanının suçlu veya suçsuz olacağına Panama mahkemelerinin karar vereceği belirtilen açıklamada, iadenin iki ülke arasındaki anlaşma doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Martinelli, 12 Haziran 2017 tarihinde Panama hükümetinin talebi üzerine ABD'nin Miami kentinde yakalanmıştı.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
PKK'nın sözde takım sorumlusu etkisiz hale getirildiPKK'nın sözde takım sorumlusu etkisiz hale getirildi
Ülkü İnce, Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti/Ek fotoğraflarÜlkü İnce, Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti/Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD iade Panama

En Çok Okunan Haberler

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasının Luis Enrique olacağını iddia etti

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasının Luis Enrique olacağını iddia etti

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Şırnak'taki operasyonda PKK'nın sözde bölge sorumlusu Zinar Bagog kod adlı Zinar Avcı öldürüldü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kandil'i de dümdüz edeceğiz

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.