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ABD Fırat Kalkanı bölgesindeki aşiretleri Türkiye'ye karşı kışkırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 09:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

ABD, Suriye’de IŞİD’den temizlenen Fırat Kalkanı bölgesinde aşiretleri Türkiye’ye karşı kışkırtıyor. 'Aşiretler Birliği' adı verilen proje için Savran kasabası merkez üs seçildi.

ABD Fırat Kalkanı bölgesindeki aşiretleri Türkiye'ye karşı kışkırtıyor

Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Arap aşiretler ABD tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine kışkırtılıyor. Bölgede etkin aşiretlerin liderleriyle görüşen ABD ve Avrupalı yetkililer, Türkiye karşıtı blok oluşturmaları yönünde onlara telkinde bulunuyor. 'Yerel teşkilatlanma ve aşiretler arası diyalog' başlıkları altında oluşturulmaya çalışılan Aşiretler Birliği projesi için TSK'nın IŞİD'tan temizlediği Savran kasabası merkez üs olarak seçildi.

LİDERLER YAKIN TAKİPTE

Yeni Şafak'ın haberine göre TSK ve ÖSO ortaklığı ile PKK ve IŞİD teröründen arındırılan bölgelerde yaşayan tüm aşiret liderleri batılı dernek ve vakıflar aracılığı ile kurulan altyapı çerçvesinde yakın takibe alındı. ABD ve Avrupalı temsilciler bazı isimlerle Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te görüşürken Suriye'den çıkamayan aşiret liderleriyle de aracılar üzerinden görüşmeler yapıyor. Savran merkezli ve ABD'nin başrolde olduğu aşiret kışkırtıcılığı kapsamında Baggara, Cimeyli, Badduş, Ageydat ve Ceys gibi Suriye genelinde milyonlarca mensubu bulunan aşiretler öncelikli hedef olarak belirlendi.

HEDEF FIRAT KALKANI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Kuveyt üzerinden üzerinden yürütülen faaliyetlere eski SMDK Başkanı, PKK müttefiki Ahmed Carba da destek veriyor. Türkiye'yi 'işgal gücü' olarak gösteren projeyle tüm aşiretlerin Fırat Kalkanı bölgesindeki uzantılarına ulaşılmaya çalışılıyor. Terörden arındırılan 2 bin kilometrekarelik alanda yürütülen çalışmalar Savran dışında Kefre ve Dabık gibi yerleşim birimlerinde etkin olarak yürütülmeye çalışlıyor. ABD öncülüğünde yürütülen faaliyetler için seçilen bölgelerde en dikkat çeken yön ise her üç noktada da TSK'ya ait askeri üslerin bulunması olarak gösteriliyor. Kışkırtılan aşiret mensuplarına ABD tarafından yeterli sayıya ulaşmaları halinde topraklarını TSK'dan kurtarma amaçlı silah desteği verileceği vaad ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye IŞİD Savran Aşiretler Birliği

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Türkiye de beşar la anlaşsın hepsini alttan üstten kaldıralım, ne aşiret kalsın nede ışıd......en güzel proje bu olur......zaten istsek hepsini bir araya bU kadar rahat getiremeyiz.....abd toplasın suriye ve biz vuralım toptan kalksın pislikleri dünyadan...HÜKÜMET bu nasihatimi tutun, çok menfaatimize olur........
Esad şuan orda savaşan tüm savaşçılardan daha adildi. Teröristler kışkırtılıp ellerine silah verilmeseydi bugün esad orda tek basina iktidar ve cok daha özgür ve modern bir suriye vardı.
@serbay3858 beşar baş katil abd gibi onlşamı anlaşalım beyin bedeva diyorlarya sen hor kullanmışsın abd nin korkusu şu afrine girecek Türkiye iran rusya abd planları çöpe gidiyor bunu bozmak aşiretlerlede bizimle aşiretler TC karşı birşey yapamaz 3 milyon suriyeli kardeşlerine bakan biziz abd değil o iş çoktan geçti ÖSO ve 14 tugay birleşti
adamlar icraat yapıyor bizim dünya lideride hala havanda su dövüp vurarız kırarız nidaları ile atıp duruyor yandaşlarda gaz çıkarıyor ancak
@iby_35 sizin için ne kadar zor bir durum değilmi devamlı muhalefette kalmak devamlı yenilmek anlıyoruz sizinki yenilgi psikolojisi psikologlar açıklamış hayatta devamlı kaybeden kazanmak için saldırgan olur yalan söyler iftira atar
bunu böyle olacağı yıllar once bellıydı ama anlamaynlara bunu anlatmak gerçekleşeceği zaman kafalarına vuracaklar fakat iş iştn geçmiş olacak buyuk Ortadoğu prıejısını amacı nyedı herkes yaptığının hesabını verecek o mnahşr gününde ya bızler kımızkı bızlr ne bılebılırmışizkı byüklr bılırmış bılsınler bakalım ınşallah hayırlara vesıle olur bıldıklerı başka çar kalmadı duadan başka kullardan umıdım yok rabbimden ümitlıyım
@avasor1 dünyadan haberiniz yok biliyoruzda suriyede ÖSO ve diğer aşiretler birleştiğ ypg pydli terörist aşiretler pkkya destek veriyor zaten onları sileceğiz abd havlasın dursun suriye bölünürse ırak bölünürse bizim olan toprakları alırız önemli olan TC dağıtılığ karıştırılıp iç savaşı tetiklemek 15 temmuzda beceremediler bundan sonrada asla beceremeyecekler halk olarak onlara rahat vermeyiz ölümü erken tadmak isteyen varsa gelsin cehennemi burda yaşatırız
@avasor1 harbi malsınız
topladigi asiretler yillardir pkkli militan cikartiyor zaten! sorun yok onlari zaten temizleyecegiz!
aşiretler bizimledir abd geç kalmıştır pkklı aşiretleri destekleyebilir abd sonu diğerleri gibi olacaktır abd pkknın içindeki güçlerini çekmediği sürece onlarla birlikte hepsi yok olacaktır ne pahasına olursa olsun 1 milyon şehişt de veririz pkk yı orda barındırmayız daha bu işin başlangıcı havlayan köpek ısırmaz
sende paralı askerlik yapanlardan mısın ? yoksa askerlikten muaf tutulanlardan mı ? bakıyorum klavye başında milyonları bozuk para gibi harcıyorsun..
yanildim diyeceğiniz günler yine yakındır ama şunu bilin ki araplara asla güven olmaz tarih boyu onlar bizi satmaktan, bizimkiler de arapların peşinden gitmekte sıkılmadı.
15senedir Abd'nin ipiyle kuyuya iniyorsun eyy hükümet birazcık siyasetten anlasanız ülkemiz bu girdabın içine girmezdi siyasette geleceği tahmin etmek en önemli özelliklir siz sabah yediğinizi akșam unutuyorsunuz bu yüzden Atatürk unutulmaz lider bu günlere bile atıfa bulunmuștur.
@vatanperver6108 ne kullanıyorsan hemen bırak
@vatanperver6108 ,galiba sizinkiler de salak.geleceği tahmin edemedikleri için iktidarı kaptırdılar,15 yıldırda tahmin edemiyorlar.ama sizinkiler iyi siyaset yapıyorlar.muhalefette kalma siyaseti.bu durumda sizinkiler sofradan kalktıktan sonra ne yediklerini unutmuş oluyorlar.
Gaziantep, Kilis ve Urfa'da toplantılar yapılıkken istihbaratımız nerede idi buna engel olunamazmıydı, birileri buna izinmi verdi ?
abd lawrence projesini canlı tutmaya çalışıyor. ne demek bu: ingiliz abd demek. bu nedemek? israil bağımlısı dingiltere demek :=)
Inanmayin Yeni şafar kuyruklu yalanina Yeni şafar yalanlar mesur ulur
@orhin27 yazı yazmaktan acisin mileete olmayan aklın ile akıl vermeye çalışıyorsun..Sen onu boşverde tasmanın ipini kim tutuyor onu söyle..
bakalım bu ampül ler yüzünden daha neler göreceğiz
HÜKÜMET AFRİNE MÜMBİCE GİRMEDİKÇE AĞZIYLA KUŞ TUTSA DA OY FALAN YOK
Kardeşim sen donsuz gezersen parmak atan çok olur. Fırat kalkanı harekat bölgesinde ABD veya Avrupalı diplomatların ne işi var. Orada kontrol ve hakimiyet bizde değil mi? O bölgelere giriş ve çıkışları neden yasaklamıyoruz? Kafamız bu kadar basmıyor mu, bu kadar mı beyinsiziz biz? Böyle bir girişim varsa ve buna engel olmuyorsak, böyle bir oluşumu istediğimiz içindir. Aklıma başka birşey gelmiyor.
bunun böyle olcağını bu memleketin cumhur başkanı baş bakan savcılar siyasiler bilmiyormuydu sanki
bu durumda afrin ve münbiçe operasyon yapmaktan vazgeçmeli ve buraların amerikan ve pkk güçlerinin yerleşmesine göz yummalıyız.durduk yere kan akıtmanın hiçbir mantığı olmasa gerek.
zavallı abd yeni seviyesini bulmuş aşiret bitliler
Asarız keseriz ansızın geliriz Edebiyatı ile kendi yandaşlarını kandırmak artık bile yetmiyor artık!!!!
o aşiret liderleri ile her kim görüşüyorsa cebindeki kimliğe bakmadan infaz edilmeli gebertilmeli mezarı dahi bulunmamalı.
İktidarda Bazı sahte kabadayılar oldukça. Dış güçler her şeyi yapıyor. Ama asil TÜRK milleti her şeyin üstesinden gelir. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE....
ABD terör örgütleriyle Türkiyede elde edemediğini aşiretlerle deniyor, bu da kendilerinin ne kadar zavallı bir duruma düştüklerini gösteriyor.
onlarda hevaller topluluğu güçlü ordumuzun ve emniyet mensuplarımız gereken darbeyi zaten indiriyor bu tür haberlere itibar etmeyelim arkadaşlr
Barışı sabote etmek için her yolu deneyen amerika umarız suriye yönetimi Türkiye'yle uğraşmayı bırakıp bölücü örgütleri ve amerikayi hedefine alır çok geç olmadan kendi halkının geleceği icin
tsk hemen Afrine operasyon yapmalı yoksa zaman kazanan ve Amerika desteği alan ypg birgün tsk nin elindeki bölgelere saldırabilir onun için hemen temizlik operasyonu şart
enterasan baştaki arkadaş doğru demiş yok etme konusunda
Reisin ne çok dostu olmuş.
Hakikatleri göremiyoruz.
işte bu aslında bunu biliyorlar çok sağlam ve sert bir kayayı düşünün ondan binlerce kat büyük fakat zayıf yapılı taşla kıramazsınız. bizi kimse yenemez. TÜRK MİLLETİ ÇOK SAĞLAM VE SERT BİR KAYA GİBİDİR. ELHEMDÜLİLLAH
Codleza Reis'in (ABD eski dış işleri bakan yardımcısı)nın dediği gerçekleşiyor!Arap baharı sonrasında 23 ülkenin sınırları ve rejimleri değişecek demişti. Son iki ülke İran ve de Türkiye!
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