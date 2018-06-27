ABD, Fransa, İtalya ve İngiltere'den ortak Libya açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD, Fransa, İtalya ve İngiltere, Libya'nın petrol ihraç limanlarının Ulusal Petrol Şirketi yerine Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredileceği yönündeki açıklamalardan derin kaygı duyduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa, İtalya ve İngiltere'yle Bingazi ve Sirte illeri arasındaki Ra's Lanuf ve Brega petrol limanlarına ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Fransa, İtalya, İngiltere ve ABD hükümetleri, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanlarının Ulusal Petrol Şirketi yerine farklı bir yapıya transfer edileceği yönündeki açıklamalardan derin kaygı duymaktadır." denildi.

"Libya petrol limanlarının Libya halkına ait olduğu" belirtilen açıklamada, limanların Ulusal Petrol Şirketi kontrolünde olması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2362 sayılı kararı, ham petrol ve rafine edilmiş petrol malzemeleri dahil olmak üzere yasa dışı şekilde yapılan petrol ihracatını kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) desteklediği General Halife Hafter, Petrol Hilali Bölgesi'ndeki limanların Tobruk yönetimine devredilmesini istemişti.

Bingazi ile Sirte illeri arasındaki pek çok kenti kapsayan Petrol Hilali Bölgesi'nde, zengin petrol rezervlerinin yanı sıra Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanları yer alıyor. Bölge, ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 60'ından fazlasını barındırıyor.

