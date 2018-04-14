HABER

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 05:17 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini açıkladı.

Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!
ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!ABD'den bir açıklama daha: Ordu operasyona hazır!
ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorumABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Tüm dünyaya duyurdu! İran, Rusya'nın talebini kabul etti!

Tüm dünyaya duyurdu! İran, Rusya'nın talebini kabul etti!

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de ele geçirildi! Tam 5,5 ton...

İzmir'de ele geçirildi! Tam 5,5 ton...

Yeni dönem! Uyuşturucudan kurtulana iş garantili kurs

Yeni dönem! Uyuşturucudan kurtulana iş garantili kurs

Konya'da polise bıçaklı saldırı!

Konya'da polise bıçaklı saldırı!

FETÖ’den aranan firari Albay yakalandı

FETÖ’den aranan firari Albay yakalandı

Bolu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Bolu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.