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ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 00:04 | Son Güncelleme

Görüşmenin Suriye odaklı olduğu bildirildi

WASHINGTON (AA) - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşme Suriye dahil ortak kaygılara odaklıydı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki komutanın görüşmenin içeriği konusunda herhangi bir açıklama yapılmaması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Görüşmenin, Orgeneral Gerasimov'un ABD'nin Suriye'de rejime yönelik bir füze saldırısı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmiş olması dikkati çekti.

Rusya TASS haber ajansının haberine göre Gerasimov, Suriye yönetiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle ABD'nin rejime saldırmasının sağlanmasının planlandığını ileri sürmüştü.

Gerasimov, Şam da dahil olmak üzere Suriye'nin bir noktasının bombalanması ve bunun Rus askerlerin hayatını tehlikeye sokması durumunda karşılık verileceğini ifade etmişti.

- Pentagon'dan Gerasimov'a tepki

Gerasimov’un bu açıklamasına ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) tepki geldi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Rusya dikkat dağıtmayı durdurmalı ve Esed rejimini masum Suriye vatandaşlarına şiddet uygulamasını durdurmaya zorlamalı ve Doğu Guta ve diğer uzak bölgelerdeki insanlara gerekli yardımların ulaşmasına izin vermelidir." dedi.

Binbaşı Galloway, şunları ifade etti:

"Esed rejimin zulmünü destekleyerek Rusya Esed rejimin kıyımlarına ortaktır. Suriye'nin kendi halkına karşı uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal silah kullandığına dair artan kanıtları göz ardı etmek mümkün değil."

Diğer taraftan ABDli yetkililer, Amerikan medyasına yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Rusya'ya, Doğu Guta başta olmak üzere Suriye'nin güney doğusunda söz konusu saldırıları ele almak üzere Ürdün'de bir görüşme çağrısında bulunduğunu bildirdi.

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ABD Orgeneral Dunford Orgeneral Gerasimov Rusya Suriye

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