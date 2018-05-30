ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinden S-400 açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin S-400 füzesi almasının NATO ittifakı açısından bir sorun teşkil etmediğini ve ülkesinin de Ankara'nın Rus S-400 sistemi almasına ilişkin sorunun bir parçası olduğunu söyledi.

Wilson, Washington merkezli Atlantik Konseyi'nin düzenlediği "ABD İttifaklarını Güçlendirme" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin bir soruya yanıt veren Wilson, konuyla ilgili operasyonel kaygılarının olduğunu ve bunun Dışişleri ile Savunma bakanlıkları nezdinde Türkiye ile görüşüldüğünü ifade etti.

Wilson, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle de gelişmiş savaş uçaklarının Türkiye'de konuşlu olduğu yer bakımından operasyonel sorunlar var. Onlar NATO ittifakı içinde ve aynı zamanda ABD uçakları var, F-35'ler gibi. Türkiye F-35 ortağı ancak onların bu uçakları S-400’lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz. Türkiye ile görüşmeler devam ediyor ve Türkiye bu uçakları teslim almadan bu sorunun çözüleceği konusunda umutluyum."