HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinden S-400 açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson: - "(Türkiye'nin S-400 almasının NATO'ya etkisi) Bu sorunları doğrudan NATO ittifakına bağlamıyorum. Her zaman müttefiklerimizin NATO ile ortak çalışacak ve tehdit teşkil etmeyecek ekipman almasını istiyoruz. Bu durum başka yerlerde de var. Bazen ABD de sorunun bir parçası" - "Türkiye F-35 ortağı ancak onların bu uçakları S-400’lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz. Türkiye ile görüşmeler devam ediyor ve Türkiye bu uçakları teslim almadan bu sorunun çözüleceği konusunda umutluyum"

WASHINGTON (AA) - ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin S-400 füzesi almasının NATO ittifakı açısından bir sorun teşkil etmediğini ve ülkesinin de Ankara'nın Rus S-400 sistemi almasına ilişkin sorunun bir parçası olduğunu söyledi.

Wilson, Washington merkezli Atlantik Konseyi'nin düzenlediği "ABD İttifaklarını Güçlendirme" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almasına ilişkin bir soruya yanıt veren Wilson, konuyla ilgili operasyonel kaygılarının olduğunu ve bunun Dışişleri ile Savunma bakanlıkları nezdinde Türkiye ile görüşüldüğünü ifade etti.

Wilson, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle de gelişmiş savaş uçaklarının Türkiye'de konuşlu olduğu yer bakımından operasyonel sorunlar var. Onlar NATO ittifakı içinde ve aynı zamanda ABD uçakları var, F-35'ler gibi. Türkiye F-35 ortağı ancak onların bu uçakları S-400’lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz. Türkiye ile görüşmeler devam ediyor ve Türkiye bu uçakları teslim almadan bu sorunun çözüleceği konusunda umutluyum."

- "ABD de burada sorunun parçası"

"Türkiye'nin S-400 alması NATO ittifakı içerisinde bir sorun teşkil eder mi" sorusuna Wilson, şu yanıtı verdi:

"Hayır, öyle düşünmüyorum. Bu sorunları doğrudan NATO ittifakına bağlamıyorum. Her zaman müttefiklerimizin NATO ile ortak çalışacak ve tehdit teşkil etmeyecek ekipman almasını istiyoruz. Bu durum başka yerlerde de var. Bazen ABD de sorunun bir parçası. Örneğin, insansız, uzaktan kumandalı hava araçları almak isteyen bazı müttefiklerimiz var. İhracat sınırlamalarından dolayı biz onlara satamıyoruz. Dolayısıyla onları Çin yapımı insansız hava araçları ve istihbarat, gözlem ve keşif araçlarını almaya zorlayan bir duruma sokuyoruz. Bu sorunlara neden oluyor."

Heather Wilson, ABD’nin bu konuda müttefiklerine yardımcı olacak bir ortak olması ve onları ekipman taleplerini karşılayacak şekilde ihracat sınırlamalarını ayarlaması gerektiğini kaydetti.

ABD’de İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğüne zarar verecek bir silah satışı konusunda sınırlama bulunduğundan dolayı bir çok Arap ülkesi insansız hava araçlarını Çin'den alıyor.

Türkiye de S-400 alımına, ABD'nin Patriot füzelerini vermemesini gerekçe gösteriyor.

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Ankara Valiliği'nden yağış zarar tespiti: Suya kapılan Naciye Çalışkan hayatını kaybetti (Ek) Ankara Valiliği'nden yağış zarar tespiti: Suya kapılan Naciye Çalışkan hayatını kaybetti (Ek) 
Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedimTuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD F-35 Heather Wilson NATO Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İlginizi Çekebilir

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.