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ABD, Hindistan'a sıvılaştırılmış doğalgaz ihracına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 06:29 | Son Güncelleme

Amerikalı Cheniere Energy şirketi 20 sene süreyle her yıl Hindistan'a 3,5 milyon ton LNG ihraç edecek

HOUSTON (AA) - Amerikalı enerji şirketi Cheniere Energy, ABD'den Hindistan'a sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatının başladığını duyurdu.

Cheniere Energy'den yapılan açıklamada, şirketin ABD'nin güneyinde yer alan Louisiana eyaletindeki Sabine Pass terminalinden Hindistan'a ilk LNG kargosunu taşıyan geminin yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Cheniere Energy ile Hindistan'ın en büyük doğalgaz şirketlerinden GAIL India arasında yapılan anlaşma gereğince Cheniere'in 20 sene süreyle her yıl Hindistan'a 3,5 milyon ton LNG göndereceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, iki şirket arasındaki anlaşmanın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin geçen yaz ABD Başkanı Donald Trump'ı Washington'da ziyaret etmesinin ardından imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cheniere Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jack Fusco, Hindistan'ın LNG için önemli bir piyasa olduğunu vurguladı.

Fusco, anlaşma sayesinde iki şirket arasında uzun ve verimli bir ilişkinin başladığını ifade etti.

GAIL India Başkanı B.C. Tripathi ise açıklamada, anlaşmanın Hindistan ile ABD arasındaki ticari ilişkileri güçlendireceğine dikkati çekti.

Cheniere Energy, geçen ay, Çinli enerji devi China National Petroleum Corporation'ın alt kuruluşu olan PetroChina'ya 2043'e kadar yıllık 1,2 milyon tonluk LNG satmak için anlaşmaya varmıştı.

İlk LNG kargosunu ihraç ettiği Şubat 2016'dan bu yana Cheniere Energy yaklaşık 300 LNG kargosunu Sabine Pass eyaletinden gönderdi.

Şirketin ABD'nin güneyindeki Teksas eyaletinin Corpus Christi şehrinde inşası devam eden bir başka LNG ihraç tesisi bulunuyor.

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ABD Cheniere Energy enerji GAIL India Hindistan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)

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