ABD hükümeti Trump'ın birinci yıl dönümünde kapanmaya doğru gidiyor

Tasarıya karşı çıkan birkaç Cumhuriyetçi senatörün de olabileceği tahmin ediliyor. 100 sandalyeli Senatoda 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor ve bütçenin Senatodan geçmesi için 60 "evet" oyu gerekiyor.

Demokrat senatörler ise ülkeye küçük yaşta yasal olmayan yollardan giren göçmenleri koruyan DACA isimli programın kalıcı hale getirilmemesi halinde geçici bütçe tasarısını desteklememeye kararlı görünüyor.

ABD Temsilciler Meclisi, 2018 mali yılının dördüncü geçici bütçe tasarısını dün gece 197'ye karşı 230 oyla kabul etmişti ancak tasarının Kongrenin diğer kanadı Senatodan geçmesi için Demokratların desteği gerekiyor.

Amerikan federal hükümeti bir kez daha bütçe krizi nedeniyle "kapanma" tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan üçüncü geçici bütçenin süresi bu gece doluyor.

WASHINGTON (AA) - ABD'de federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle geçici olarak "kapanmasına" yaklaşık 6 saat kalmasına rağmen Cumhuriyetçiler ve Demokratlar hala anlaşmaya varamadı. Kongre, yerel saatle gece yarısına kadar yeni bir bütçe teklifini onaylamazsa federal hükümet ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının birinci yıl dönümünde kapanacak.

Cumhuriyetçiler ile Demokratların, federal hükümetin geçici olarak "kepenk kapatmasına" yaklaşık 6 saat kalmasına karşın bütçe konusunda anlaşmaya varamaması, başta kamu çalışanları olmak üzere halkı endişelendiriyor.

- Trump'ın birinci yıl dönümü hükümetin kapanmasıyla gölgelenecek

Kongre gece yarısına kadar yeni bir bütçe teklifini onaylamazsa milyonlarca kamu çalışanı 20 Ocak'tan itibaren kurumları yeniden açılıncaya kadar işlerine gidemeyecek ya da ücret almadan çalışmak zorunda kalacak.

20 Ocak 2018, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının birinci yıl dönümü olması bakımından da önemli bir tarih olarak dikkati çekiyor. Trump, daha önce Florida'da geçirmeyi planladığı birinci başkanlık yıl dönümünü, bütçe krizini nedeniyle başkent Washington'da geçirme kararı aldı.

Gün içinde Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuch Schumer ile bir araya gelen Trump'ın, Kongre'nin Cumhuriyetçi liderleri Paul Ryan ve Mitchell McConnell ile temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Taraflar son ikna çabalarına karşın anlaşmaya varamaz ve geçici bütçe tasarısı Kongreden en geç bu gece yerel saatle 23.59'a kadar geçmezse 320 milyonu aşkın Amerikalı'ya hizmet veren federal hükümet, bütçe yetersizliği nedeniyle 13'üncü kez geçici olarak kapanacak.