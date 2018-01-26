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ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 12:44 | Son Güncelleme 8 saat önce

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Afrin'de terör örgütünün kurduğu savunma tesislerini yazdı. Uydu fotoğrafları üzerinden bölgeyi anlatan Ağar, beton bloklardan oluşan kule ve irtibat hendeklerine dikkat çekerek 'İşgal kuleleri' adı verilen yapıların Amerikalılar tarafından icat edildiğini şimdi Afrin’de PKK tarafından kullanıldığını belirtti. İşte sahanın şifreleri...

ABD icat etti, şimdi PKK kullanıyor! İşte sahanın şifreleri...

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, iki örnek alan vererek sahanın şifrelerini böyle anlattı.

Tahkimatın olduğu örnek bir alan:
1- Yükseltinin doğu yüzüne bakan tarafta beton bloklardan yapılan kuleler ve irtibat hendekleri var.
2- Doğu yöndeki bu kuleler DAİRE ŞEKLİNDE-LEGO GİBİ üst-üste geçirilerek yapılmış. Bu modüler yapı, kulelerin çok kısa sürede inşa edilmelerini sağlıyor. İlk işgal zamanında Irak’ta görüldü. “Bu kulelerin bilinen adı: İşgal kuleleri!” Amerikalılar icat etti, şimdi Afrin’de PKK da kullanıyor.
3- Kulelerde önceden hazırlanan mazgallar var ve bu mazgallardan tanksavarlar dahil her türlü silah ateşlenebiliyor.
4- Kulelerin içine yine önceden hazırlanan merdivenleri vinçle tepeden koymuşlar.
5- Toprak tabana yaklaşık 1,5-2 metrelik bir lego yerleştirip yanlardan toprakla beslemişler ve üzerine yine 1 veya 2 parça koyarak inşa etmişler.
6- Tüm parçalar önceden imal edildiği için kulelerin vinçle kurulmaları yaklaşık 2-3 saat.
7- HENDEKLER: Bu bölgede doğudan batıya uzanan hendekler topraktan kazılmış.
8- Kuleler ve mevziiler arası 600-700 metrelik beton hendekler var.
9- Hendek betonları yine U profil. Önceden imal.
10- Bu hendeklerin içinde motorsikle yada mobiletle gidilebiliyor.
11- Türk Askeri geçen Mayıs’tan beri bu tahkimatı Obüs ve ÇNRA’larla vurmuş. Bir kısmı zarar görmüş, bir kısmı ayakta kalmış.
12- Modüler olduğu için, yıpranan bölümleri değiştirme olanakları var.

Diğer Bir Tahkimat:

1- Asıl direnek noktalarından biri bu bölgede.
2- Güneyde Bafliyun var.
3- Orada yatıp kalkıyorlar.
4- Batıdan geçen yolları ve hendek sistemini kullanıyorlar.
5- Direnek noktasının kuzeye bakan tarafında beton yoktu. Oralar genellikle topraktandı.
6- Eylül’e doğru Türk Askeri oraları da vurmuş. Yani ta o günden oralara kadar sarkmışlar.
7- Ana karargahları Q…’ta.
8- Q… bu dağın güney ucu ve stratejik nokta.
9- Q…’dan sonra yükselti yok. Burası düşünce meskun mahal savunması yapacaklar.
10- Son günlerde yağan yağmur nedeniyle savunma hattının toprak bölümleri çamur ve su dolmuş. Mevzilerde tuttukları yerel YPG’liler de sıçan gibi ıslanmışlar.
11- Yağış alan bu mevzilerde şimdi ‘hem araçla hem de yaya’ ilerlemek zormuş.
12- En son gelen ekip, mevzilerin içinde durmadıklarını, genelde hendeklerin gerisinde zeytin ağaçlarının altında dağılıp beklediklerini söyledi. Hem top ve uçak bombalarına hedef olmamak, hem de bölgeye girecek Türk Askeri ve ÖSO’ya saldırmak-bomba atıp kaçmak için.

Başka bir yer:

1- Kuzeyde de Gülbaba tarafında da ağaç altlarında beklemişler.
2- Mevzilerde duramamışlar.
3- Orada Türk askeri toprak mevzii ve hendekleri temizlemiş.
4- Asker mevziilere ilerlerken mevzilerden çıkmışlar, arkada beklemişler, oradan ateş edip vurmaya çalışmışlar.
5- Askerlerin omuz ve baş bölgeleri ile bacaklarına ateş etmişler.
6- Hatta Türk askerinin birini başından vurmuşlar, ama öldürememişler. Mermi askerin başındaki kaska gelmiş, düşmüş, ama hemen sürünüp tümseğin arkasına geçmiş. “Öldürdüm” diye böbürlenince kendi aralarında ‘öldürdüm/öldüremedin’ tartışmışlar.
7- Burada 5-10 metreden temas yaşanmış.
8- Hendekler yüksekte olduğu ve arkası açık olduğu için böyle davrandıklarını söylüyorlar. Asker aşağıdan geldiği için ateş edip edip kaçmışlar. (Onlar ‘Mevzii aldık-mevzi değiştirdik (!)’ diyorlar.)
Bu konuyla ilgili not: Mehmetçik’in şehit olmadığı, hatta ön saflarda çatışan bir subayımız olduğu teyit edilmiştir.

Beton Koruganlar, Hendekler Hakkında (Kısaca):

1- PKK bu tahkimatı, Alman mühendislerden öğrenmiş. Kandili müstahkem mevzii haline getiren 2 Alman mühendis, PKK buraları da inşa ederken, işin başındaymış.
2- Tahkimatın yapılanmasında askeri uzmanlardan da destek almışlar. Onların da kim olduğu malum.
3- Betonlar “Halep Beton Santralinden.”
4- Hazır/gaz beton vs.
5- Bu işin içinde de bir Fransız şirketi var.
6- İşid zamanında bile çalıştı L……
7- Halen de çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
PKK Afrin abdullah ağar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yahu bu kadar anlatmışsınız bir tane bombaya bakar jetlerin:)
Arkadaş dışardan sallamak ne kadar kolay. size kalsa birgünde Suriye'nin işi tamam
Ulan kansız ABD senin asıl niyetinin Deaş falan değil bunu aptallar bile biliyor. Senin niyetin ortadoğu da bitmek tükenmek bilmeyen bir kaosun devam etmesi. Bu itleri besleyip bizim başımıza bela etmek istiyorsun ama inşallah amacına ulaşamayacaksın.
abd ruhunu şeytana satmış sonra şeytanı satın almış
bos bos neyi anlatmussin yahu
Türk Askeri için Vız Gelir Tırıs Gider Hendek tümsek korulğan Onların kaç numara çarık giydiğini dahi biliyor
ALLAH AMACIN HERNEYSE SENİ ONUNLA SINASIN ABD... türk askerleri adil ve şereflidir türk ulusu ise onurludur ordumuz Allahın kudretiyle destekleniyor çünkü türkler Allahın yeryüzündeki ordusudur..biz öyle inançlıyızki ilah bizden kudret ve dsteğini esirgemez..siz şeytana köle olmuş kuklalar düşünün sonunuzu.. elbet Allahın hesabıda var ve intikamını çok ağır alacak siz zalimlerden..
ORANTISIZ GÜÇ KULLANMAYIN DİYORLARDA BİZ RESMEN 3. DÜNYA SAVAŞI VERİYOR GİBİYİZ. 1. DÜNYA SAVAŞINDA KUKLA YUNANDI VE BÜTÜN İMKANLAR İNG, FRANSADAN GELİYORDU. Şimdi kukla şarlatan kürtler ve ermeniler yine yardımlar ing., fransız ve almandan. BİRDE ORANTISIZ GÜÇ KULLANMA DİYENE BAKIN. ORANTISIZ GÜÇ ASIL KARŞIMIZDA OLUŞMUŞ. RTE SAĞOLSUN HEP BUNLARA GÖZ YUMDU. ONDAN DOLAYI ZATEN SÜREKLİ MÜDAHALE EDİYORLAR DÜNYA DEVLETLERİ.
savunmasız sahipsiz ve masum kürtleri yok etemk kolay ama masumlara ALLAH yardım eder.
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