Sudan Savunma Bakanı Avad Muhammed bin Avf, ABD Hazine Bakanlığı Terörizm Finansmanıyla Mücadele Müsteşarı Marshall Billingsley ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, Sudan ve ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Sudan Haber Ajansına (SUNA) açıklama yapan Bakan Avf, ülkesinin ABD ile tarafların çıkarlarına hizmet edecek ilişkiler kurmak istediğini belirtti.

Billingsley ile terörizmle mücadele çabalarını artırmaya katkıda bulunacak özel bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Avf, "ABD ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Sudan, Birleşmiş Milletler kararlarına her zaman bağlıdır. Terörizm ile mücadele noktasında ABD heyetinin bütün kaygılarına tatmin edici cevaplar verdik." ifadesini kullandı.

Marshall Billingsley ve beraberindeki heyet, iki ülke ilişkilerini geliştirmek kapsamında devam eden üç günlük Sudan ziyaretleri çerçevesinde çeşitli görüşmelerde bulunuyor.

Heyet, 2017'nin ekim ayında Sudan'a 20 yıl boyunca uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasının ardından ABD’den gelen ilk önemli heyet oldu. ABD'nin "teröre destek veren ülkeler" listesinde yer alan Sudan, listeden çıkarılmayı istiyor.

