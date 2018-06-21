Trump yönetiminin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek, Birleşmiş Milletler'in parçası olduğu anlaşmaları ve ABD'nin de taraf olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) gibi küresel ticaret sistemlerini tehlikeye attığını belirten Zarif, bölgesel ve küresel sorunların diplomatik yollarla giderilmesi yönündeki çabalara da darbe indirdiğini dile getirdi.

Zarif, "KOEP, Trans-Pasifik Ortaklığı ve Paris İklim Anlaşması'nın ardından mevcut ABD yönetiminin çekildiği üçüncü çok taraflı anlaşma olarak kayıtlara geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan ayrılarak küresel sorunları diplomasiyle çözme yönündeki çabalara darbe indirdiğini ifade etti.

Zarif, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) onayladığı nükleer anlaşmadan ayrılmasını çelişkili ifadelerle açıklamaya çalıştığını ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 21 Mayıs'ta yaptığı İran'la ilgili taleplerini sıralayan 12 maddelik açıklamasının "saçma ve temelsiz" olduğunu öne sürdü.

İranlı Bakan, "ABD yönetimi, diplomasi ve çok taraflılığı baltalayarak uluslararası alanda kendisini yalnızlığa itiyor." ifadelerini kullandı.

- "ABD ile pazarlık yapmayacağız"

Pompeo'nun İran'la müzakere için ön şartlar koyduğunu hatırlatan Zarif, uluslararası toplumda ABD yönetiminin uluslararası anlaşmaları çiğnemesi nedeniyle bu ülkeyle müzakere konusunda ciddi kuşku duyulduğunu aktardı.

ABD'nin uluslararası hukuku sürekli çiğneyerek “haydut devlet” haline geldiğini ileri süren Zarif, "İran'ın sözünü tutmayan ve birbiri ardına çok taraflı bir anlaşmayı sabote etmek için hareket eden bir ülke ile pazarlık yapmayacağını" kaydetti.

- İran'ın müzakere şartları

İran'ın BMGK onayından geçen bir anlaşmayı ihlal eden bir ülkeyle müzakere etmesinin de mümkün olmadığını kaydeden Zarif, Pompeo'nun müzakere için öne sürdüğü 12 şarta karşılık ülkesinin şartlarını açıkladı.