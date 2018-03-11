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ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 20:52 | Son Güncelleme

ABD’de yaz saati uygulamasının 11 Mart Pazar günü başlamasıyla birlikte Türkiye-ABD arasındaki 8 saat olan fark 7 saate indi.ABD‘de 11 Mart’ta yerel saatle 02.00’de saatler 1 saat ileri alındı.

ABD’de yaz saati uygulamasının 11 Mart Pazar günü başlamasıyla birlikte Türkiye-ABD arasındaki 8 saat olan fark 7 saate indi.
ABD‘de 11 Mart’ta yerel saatle 02.00’de saatler 1 saat ileri alındı. Böylece Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat düştü. ABD’nin “Doğu yakası Zaman Dilimi”nde bulunan New York, New Jersey, Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 8 yerine 7 saat olacak.
Türkiye’nin, “Merkez Zaman Dilimi”ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleriyle farkı 9 saatten 8 saate inecek.
“Dağlık Zaman Dilimi”nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City ile Türkiye arasındaki saat farkı da 10’dan 9’a gerileyecek.
Türkiye ile “Pasifik Zaman Dilimi”nden Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle arasındaki fark ise 11 saat yerine 10 saat olarak devam edecek.
ABD’nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12’den 11’e, Hawaii eyaletiyle fark da 14 saatten 13 saate inecek.
Söz konusu yeni saat farkları, ABD’de 4 Kasım Pazar günü yaz saati uygulamasının sona ermesine kadar sürecek.

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