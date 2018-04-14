ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldırı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye rejimine yönelik kararını ilan etti.

Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esed'in bir yıl önce de kendi halkına yönelik kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdiğini söyleyen Trump, bu saldırının ardından ABD'nin Suriye rejiminin hava gücünün yüzde 20'sini yok ettiğini hatırlattı.

- "Askeri karşılığı sürdürmeye hazırız"

Duma'daki kimyasal silah saldırısında masum birçok insanın acı bir şekilde hayatını kaybettiğini dile getiren Trump, "Bunlar bir kişinin eylemleri değil, bir canavarın işlediği suçlardır. Bugünkü adımımız, kimyasal silah üretimine ve kullanımına yönelik kararlı bir caydırıcılık cevabıdır. Suriye rejimi kimyasal unsurları kullanmayı bırakıncaya kadar (İngiltere ve Fransa'yla) bu (askeri) karşılığı sürdürmeye hazırız." diye konuştu.