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ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine ortak saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 05:00 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: - "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile ortak bir operasyon şu anda başlamış durumda" - "(Kimyasal silah kullanımı) Bunlar bir kişinin eylemleri değil, bir canavarın işlediği suçlardır. Bugünkü adımımız, kimyasal silah üretimine ve kullanımına yönelik kararlı bir caydırıcılık cevabıdır" - "Bugün suçlu Esed rejimine en çok ekipman, finans sağlayan ve destek veren iki yönetime de bir mesajım var: İran ve Rusya'ya. Ne tür bir millet, masum kadın, çocuk ve erkekleri kitlesel olarak katleden bir suçluyla bağlantılı olmak ister ki?" - "Rusya, şu anki karanlık yolda devam mı edeceğine, yoksa medeni milletler arasında istikrar ve barış için bir güç mü olacağına karar vermelidir" - "ABD, Suriye'de kalıcı bir şekilde bulunma amacında değildir. Vakti geldiğinde askerlerimizin yeniden eve dönmesini sağlamak istiyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye rejimine yönelik kararını ilan etti.

Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esed'in bir yıl önce de kendi halkına yönelik kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdiğini söyleyen Trump, bu saldırının ardından ABD'nin Suriye rejiminin hava gücünün yüzde 20'sini yok ettiğini hatırlattı.

- "Askeri karşılığı sürdürmeye hazırız"

Duma'daki kimyasal silah saldırısında masum birçok insanın acı bir şekilde hayatını kaybettiğini dile getiren Trump, "Bunlar bir kişinin eylemleri değil, bir canavarın işlediği suçlardır. Bugünkü adımımız, kimyasal silah üretimine ve kullanımına yönelik kararlı bir caydırıcılık cevabıdır. Suriye rejimi kimyasal unsurları kullanmayı bırakıncaya kadar (İngiltere ve Fransa'yla) bu (askeri) karşılığı sürdürmeye hazırız." diye konuştu.

- Rusya ve İran'a tepki

Trump, şunları söyledi:

"Bugün suçlu Esed rejimine en çok ekipman, finans sağlayan ve destek veren iki yönetime de bir mesajım var: İran ve Rusya'ya. Ne tür bir millet, masum kadın, çocuk ve erkekleri kitlesel olarak katleden bir suçluyla bağlantılı olmak ister ki? Toplumlar, dostluklarını sürdürdükleri ülkelerle değerlendirilir. Hiçbir devlet vahşi diktatörleri destekleyerek uzun süre devam edemez."

- "Rusya karar vermelidir"

Rusya'nın Suriye'de rejimin kimyasal silah kullanmasına engel olacağına ilişkin 2013 yılındaki açıklamasına atıfta bulunan Trump, "Rusya, şu anki karanlık yolda devam mı edeceğine, yoksa medeni milletler arasında istikrar ve barış için bir güç mü olacağına karar vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

DEAŞ'a karşı ABD'nin önemli bir başarı kazandığını ifade eden Trump, İran'ın DEAŞ'ın yenilmesinden sonraki süreçten istifade edemeyeceğine dikkati çekti.

"ABD, Suriye'de kalıcı bir şekilde bulunma amacında değildir. Vakti geldiğinde askerlerimizin yeniden eve dönmesini sağlamak istiyoruz." diyen Trump, bununla beraber Esed rejimine gereken karşılığı verdiklerinden emin olmak istediklerini belirtti.

- Pentagon'dan açıklama bekleniyor

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ilerleyen dakikalarda operasyonun askeri ve teknik boyutlarıyla ilgili açıklama yapacağı bildirildi.

Pentagon'daki basın mensuplarına hazırlıklarını tamamlama çağrısı yapan yetkililerin, kısa süre içinde Suriye'de hangi bölgelerin vurulduğuna ilişkin bazı bilgileri açıklayacakları kaydedildi.

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