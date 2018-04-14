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ABD, İngiltere ve Fransa’ın Esed rejimine operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Gentiloni: - "Bu geceki eylem, kimyasal silahların kullanımına verilen bir cevaptı"

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, ABD, İngiltere ve Fransa’ın Suriye'deki Beşşar Esed rejimine operasyonu hakkında "Bu geceki eylem, kimyasal silahların kullanımına verilen bir cevaptı." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Başbakanı Gentiloni, yaptığı açıklamada, İtalya'nın Suriye'ye yönelik operasyona katılmadığının altını çizdi.

ABD'ye sağlanan lojistik desteğin hiçbir şekilde "doğrudan Suriye'yi hedef alan eylemlerin İtalyan topraklarından başladığı" şeklinde yorumlanamayacağını vurgulayan Gentiloni, "Bu geceki eylem, kimyasal silahların kullanımına verilen bir cevaptı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bulgaristan hükümeti de Esed rejiminin sivillere karşı kimyasal silah kullanımına karşı düzenlenen tek seferlik operasyonun "bir uyarı niteliği taşıdığını" bildirdi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik operasyonu sonrası durum değerlendirmesi yapmak için Başbakan Boyko Borisov, Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, İçişleri Bakanı Valentin Radev ve Dışişleri Bakanı Ekaterana Zaharieva toplantı yaptı.

Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Kimyasal silah kullanımı bir savaş suçudur. Bu silahların kullanımı savaş zamanında bile yasaktır.” dedi. Zaharieva ayrıca “Duma ilçesindeki kurbanlara insani yardım erişiminin sağlanmasında ve suçun sahada soruşturulmasında ısrar ediyoruz. Kimyasal silah kullananların ortaya çıkarılması ve yargılanmasını bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

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