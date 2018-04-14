ABD, İngiltere ve Fransa’ın Esed rejimine operasyonu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esed rejimine yönelik operasyonuna ilişkin, AB'nin kimyasal silahların kullanılmasını önleyecek tüm çabaları desteklediğini bildirdi.
Mogherini tarafından yapılan yazılı açıklamada, Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah kullanması bir kez daha şiddetli biçimde kınandı.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonu hakkında Mogherini, "Söz konusu önlemler, rejimin kendi halkını kimyasal silahlar ile öldürmesinin tekrarlanmaması hedefiyle alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
"AB, kimyasal silahların kullanılmasını önleyecek tüm çabaları destekliyor." ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası toplumun kimyasal silahların kullanılıp kullanılmadığı konusunda halen ikileme düşmesinin derin şaşkınlıkla karşılandığı kaydedildi.
Kimyasal silah kullananların hesap vermesinin şart olduğunu vurgulayan Mogherini, tüm ülkelere, özellikle de İran ve Rusya'ya ilerde kimyasal silah kullanılmaması için nüfuzlarını kullanmaları çağrısında bulundu.
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