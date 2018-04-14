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ABD, İngiltere ve Fransa'ın Esed rejimine operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, askeri operasyona tam destek verdiğini bildirdi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen askeri operasyona tam destek verdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirdiği operasyona tam destek veriyoruz." denildi.

Rejim güçlerinin birkaç yıldan beri Suriye halkına acımasız katliamlar sürdürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, söz konusu askeri operasyonun, uluslararası yasaklı kimyasal silahların aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum sivillere karşı kullanmaya devam edilmesine cevap olarak yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin askeri operasyonlara maruz kalmasının sorumlusunun rejim olduğuna vurgu yapıldı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu açıklanmıştı.

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ABD Beşşar Esed Fransa ingiltere Suriye Suudi Arabistan

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