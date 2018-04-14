ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonu

The Independent "İngiltere, ABD ve Fransa ile Suriye’ye karşı hassas vuruş başlattı" manşetini atarken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in "başka bir pratik alternatif yoktu" sözlerini öne çıkardı.

İngiliz basını harekatın "sınırlı ve hedefli" olduğu yönündeki açıklamaları öne çıkarırken, bazı televizyonların İngiltere’nin harekata katılan uçaklarının kalktığı Güney Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssü önünden canlı yayın yaptığı görüldü.

Haberde, Fransa'nın gece saat 03:00 sıralarında başladığına yer verilerek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları aktarıldı. Haberde ayrıca Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'nin basın açıklamasında bulunduğu ve "Fransa'nın Şam rejiminin kimyasal silah geliştirme programını hedef aldığı" bilgisini verdiği kaydedildi.

Le Figaro, "Washington, Paris ve Londra Suriye'yi vurdu" başlığıyla verdiği haberde, operasyonun bir saatten az sürdüğünü ve üç ayrı hedefe yöneldiğini yazdı.

Le Monde gazetesi, Washington, Londra ve Paris'in, "kırmızı çizgiyi" yeniden belirlemek için Suriye'yi vurduğunu belirterek, Şam ve Humus yakınlarında, kimyasal silah üretildiğinden şüphelenilen araştırma ve üretim merkezlerinin hedef alındığını kaydetti.

Sky News televizyonu Rusya’nın Suriye’deki hava savunma yeteneklerini kullanmadığına dikkati çekerken, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC başta Kanada ve NATO’dan gelenler olmak üzere uluslararası destek mesajlarına yer verdi.

The Guardian da manşetinde Rusya’nın harekatın "sonuçları olacağı" yönündeki açıklamasına yer verdi. Haberde Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov’un bu eylemlerin "sonuçsuz kalmayacağı" ve "Rusya devlet başkanına hakaret kabul edilemez" şeklindeki sözleri aktarıldı.

Fransız basını ayrıca aşırı sağ görüşlü lider Marine le Pen ve aşırı sol görüşlü lider Jean-Luc Melenchon'un askeri operasyona karşı oldukları şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Harekata ilişkin gelişmeler sürekli güncellenirken, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'nin askeri harekata dair parlamentoyu bilgilendireceği ve özel bir oturum düzenleneceği yönündeki açıklamasına da yer verildi.

Fransız haber ajansı AFP, "Trump, Paris ve Londra ile birlikte Suriye'ye 'hedefi belirlenmiş saldırılar' başlattı" başlıklı bir haberi servis etti.

Zeit gazetesinin internet sitesinde operasyon öncesi Fransa'nın Rusya'yı bilgilendirdiği ifade edildi. Harekatı, İsrail ve Türkiye'nin memnuniyetle karşıladıkları da belirtildi.

Spiegel online internet sitesinde ise Suriye'ye yapılan harekat ile ilgili olarak ''yüzlerce füze ama olmayan strateji'' başlığı kullanıldı. Haber analizde özellikle ABD'nin Esed'in bir daha kimyasal silah kullanmasını önlemek istediği ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin soru işareti olduğu ifade edildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi, operasyonun Esed rejiminin kimyasal silah kullanması nedeniyle bir "intikam operasyonu" olduğunu yazdı. Haberde askeri ve kimyasal tesislerin vurulduğu ifade edildi.

- Avusturya

Avusturya’nın önemli gazetelerinden Die Presse, “ABD ve müttefikleri Suriye’de hedefleri vuruyor” başlığı ile okuyucularına paylaştığı haberde, Suriye’nin kendi halkına yönelik kimyasal silah kullanımına bir karşılık olarak üç ülkenin yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü ülkeye hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.