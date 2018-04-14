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ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

KKTC Dışişleri Bakanlığı: - "Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri ile iş birliği halinde bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. KKTC kara suları ve sahilleri herhangi bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya değildir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, KKTC kara suları ve sahillerinin herhangi bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve çevresinde son dönemde artan gerginliği ve bununla bağlantılı gelişmeleri yakından takip edildiği belirtildi.

KKTC olarak sivillere karşı başta kimyasal silah olmak üzere herhangi bir biçimde zarar verecek her tür saldırıyı kınadıklarının kaydedildiği açıklamada, sorumlularının cezalandırılmasının bu türden olaylarının tekrarının önlenmesi açısından önemine işaret edildi.

Suriye’de belirli hedeflere karşı düzenlenen füze saldırılarının yeni bölgesel gerginliklere ve silahlı çatışmalara neden olmadan tamamlanmasının umut edildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dileriz bölgemizdeki bu gerginlik en erken zamanda son bulur ve kimden gelirse gelsin sivillerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak gelişmeler yaşanmaz. Dün itibariyle bir yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız diğer yandansa Barış Kuvvetleri Komutanımızla Kıbrıs adası etrafındaki ve genel anlamda bölgemizdeki gelişmeleri özellikle güvenlik perspektifinden ele aldık. Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri ile iş birliği halinde bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. KKTC kara suları ve sahilleri herhangi bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya değildir."

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

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