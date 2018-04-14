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ABD, İngiltere ve Fransa’nın Esed rejimine operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:49 | Son Güncelleme

Katar ve Bahreyn, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye düzenlenen operasyona destek verdiklerini bildirdi

DOHA (AA) - Katar ve Bahreyn'in Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen askeri operasyona destek verdiklerini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın "Esed rejiminin masum sivillere karşı saldırı düzenlediği belirli askeri hedeflere" yönelik operasyonunu destekledikleri kaydedildi.

Doha'nın siyasi çözümü hedefleyen, halkın meşru taleplerini karşılayacak ve ülkenin üniter yapısını muhafaza edecek tüm uluslararası girişimleri desteklediği aktarılan açıklamada, Duma'da ve Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanımı, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçların tüm sorumluluğunun Esed rejiminde olduğu ifade edildi.

Öte yandan Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere'nin düzenlediği operasyona tam destek verildiği kaydedilerek, "Bu askeri operasyon tüm Suriye topraklarında sivilleri korumak, yasaklanmış silahların kullanılmasını ve insani durumun kötüye gitmesini engellemek için zorunluydu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siyasi çözüm sağlanması için ortak çabanın önemi de vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Beşşar Esed Katar Suriye

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