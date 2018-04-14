ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik düzenlenen askeri operasyonun gerekçesinin "komik" olduğunu savundu.

Lavrov, 26. Savunma ve Dış Politika Konseyi toplantısında, Suriye'deki Esed rejimine yönelik operasyonu "yasa dışı" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

ABD'nin, Şam yönetiminin Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü uzmanlarına Suriye'ye giriş izni vermediğine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Lavrov, Rusya'nın, ABD ve Fransa'ya uzmanlarının, Duma şehrini ziyaretini organize etmeyi önerdiğini ancak bunun reddedildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Fransız uzmanların Suriye'ye gitmesini önerdiğini de dile getiren Lavrov, her iki liderin bu ziyaretin gerçekleşmesi için savunma bakanlığının iletişim halinde olması hususunda anlaştığını aktardı.

Lavrov, buna rağmen Fransa Savunma Bakanlığından hiç kimsenin kendi bakanlıklarıyla iletişime geçmediğini anlattı.