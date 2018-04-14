HABER

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 20:40 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: - "Saldırılarını haklı çıkarmak için Suriye'de Duma şehrinde çürütülemez bulgular olduğunu anlatıyorlar. Uzmanlar için yeterince 'komik' olan, basında, sosyal medyada yer alan videoların dışında bulgu yok"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik düzenlenen askeri operasyonun gerekçesinin "komik" olduğunu savundu.

Lavrov, 26. Savunma ve Dış Politika Konseyi toplantısında, Suriye'deki Esed rejimine yönelik operasyonu "yasa dışı" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

ABD'nin, Şam yönetiminin Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü uzmanlarına Suriye'ye giriş izni vermediğine yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Lavrov, Rusya'nın, ABD ve Fransa'ya uzmanlarının, Duma şehrini ziyaretini organize etmeyi önerdiğini ancak bunun reddedildiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Fransız uzmanların Suriye'ye gitmesini önerdiğini de dile getiren Lavrov, her iki liderin bu ziyaretin gerçekleşmesi için savunma bakanlığının iletişim halinde olması hususunda anlaştığını aktardı.

Lavrov, buna rağmen Fransa Savunma Bakanlığından hiç kimsenin kendi bakanlıklarıyla iletişime geçmediğini anlattı.

Putin ile görüşmesinde Macron'un Esed rejimine yönelik suçlamalara kaynak delilleri "gizli" diye paylaşmadığını bildiren Lavrov, kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili ortaya konan delilleri de "komik' olarak nitelendirdi.

Lavrov, "Saldırılarını haklı çıkarmak için Suriye'de Duma şehrinde çürütülemez bulgular olduğunu anlatıyorlar. Uzmanlar için yeterince komik olan, basında, sosyal medyada yer alan videoların dışında bulgu yok." ifadelerini kullandı.

İşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattıİşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattı
CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Rusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesiRusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DUMA Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İlginizi Çekebilir

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Antalya'da deprem! Bütün Akdeniz bölgesi sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi çaldı, Erdoğan söyledi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Eskişehir Osmangazi katliamı sorumlusu Volkan Bayar istihbaratçı mıydı? Resmi açıklama geldi

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

Erdoğan'dan İstanbul için yeni çılgın proje: Olimpiyat Stadı çevresine dev spor adası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.