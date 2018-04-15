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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 17:47 | Son Güncelleme

Bağdat'ki Tahrir Meydanı'ında toplanan Sadr yanlısı yüzlerce kişi, Esed rejimine düzenlenen operasyonu protesto etti

BAĞDAT (AA) - ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine gerçekleştirdiği operasyon, Irak'ta protesto edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda bir araya gelen Şii lider Mukteda es-Sadr yanlısı yüzlerce kişi, söz konusu operasyonu protesto etti.

Sık sık "Amerika'ya hayır" ve "Kahrolsun Amerika" şeklinde sloganların atıldığı eylemde, bir grup gösterici ABD bayrağını ateşe verdi.

Irak güçlerinin, gösteri alanında yoğun güvenlik önlemi aldığı dikkati çekti.

- Gösterilere Sadr da katıldı

Irak'ta Bağdat'ın yanı sıra Şii lider Sadr'ın ikamet ettiği Necef ve diğer güney kentlerde de benzer gösteriler düzenlendi.

Necef'teki gösteriye ABD'ye karşı sert muhalefetiyle bilinen Sadr da katıldı.

Sadr hareketi lideri, dün tüm destekçilerine "ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine gerçekleştirdiği operasyonu protesto etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Tahrir Meydanı

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