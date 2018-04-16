ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonu

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun ülkesinin "ulusal çıkarına" olduğunu söyledi.
Başbakan May, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen oturumda, Suriye'nin kimyasal silah hedeflerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili İngiliz milletvekillerini bilgilendirdi.
May, burada yaptığı konuşmada, Suriye'nin Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı "korkunç" ifadesiyle nitelendirerek, "Tüm emareler bunun bir kimyasal silah saldırısı olduğu yönünde." dedi.
Saldırının boyutuna dikkat çekerek, kapasitelerinin yetersizliği sebebiyle böylesine bir saldırının muhalif gruplar ya da DEAŞ tarafından düzenlenemeyeceğini vurgulayan İngiliz Başbakan, "Bu saldırıyı başka hiçbir grup gerçekleştiremezdi." diyerek saldırının sorumlusunun Esed rejimi olduğunu savundu.
"Bu saldırının gerçeklerini gizlemek üzere geniş bir girişimde bulunulduğunu" öne süren May, Rusya'nın bu konuda rejime destek sağladığını iddia etti.
İngiliz uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda Duma'daki saldırının sorumlusunun Suriye rejimi olduğunu ifade eden May, "(Rejimin) Israrcı davranış biçimi de kimyasal silahları kullanmayı sürdürme olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor." uyarısında bulundu.
- "Sınırlı, hedefe yönelik ve etkili bir saldırı"
May, ülkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyona ilişkin, şu görüşlere yer verdi:
"Harekete geçtik çünkü bunu yapmak ulusal çıkarımıza. Suriye'de kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek ve bu silahların kullanılmaması gerektiği konusunda küresel fikir birliğini savunmak bizim ulusal çıkarımıza. İster Suriye'de, ister İngiltere sokaklarında ya da başka yerlerde olsun, kimyasal silah kullanımının normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bunu Başkan Trump istedi diye yapmadık. Bunu yaptık çünkü yapılması gereken doğru şey olduğuna inandık. Ve yalnız da değiliz. Aldığımız karara yönelik geniş tabanlı uluslararası destek verildi."
İngiltere Başbakanı May, gelişmelerle ilgili olarak hafta sonunda Almanya, İtalya, Kanada, Avustralya ve diğer birçok dünya lideriyle telefonda görüştüğünü anımsatarak, "Hepsi İngiltere, Fransa ve Amerika'nın aldığı eylem kararına ilişkin desteklerini dile getirdi." ifadesini kullandı.
Ülkesindeki muhalefet partileri ile bazı kesimlerin, parlamentoya danışılmadan harekete geçilmesi konusunda kendisi eleştirmesine de değinen May, "Bu (askeri operasyon), iç savaşa müdahale etme ya da rejim değişikliğiyle ilgili değil. Bu, (Suriye'nin) kimyasal silah kapasitesini azaltan ve kullanımlarını engelleyen, sınırlı, hedefe yönelik ve etkili bir saldırıdır." dedi.
May, ulusal çıkarlarla uyuşması halinde hükümetinin hızlı kararlar alabileceğini anımsatarak, uluslararası ortaklarıyla birlikte, kimyasal silahların üretimi veya dağıtımında bulunanlara yönelik zorlu ekonomik eylemler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
İngiltere'de hükümetlerin askeri müdahale kararı almak için parlamentodan onay alması zorunluluğu bulunmuyor.
Ülkede böyle bir onay için parlamentoya ilk defa 2003'teki Irak işgali öncesinde tezkere sunulmuştu. O tarihten itibaren hükümetler teamül olarak parlamentoya tezkere sunuyor.
Ancak 2011'de Libya'ya, 2014'te de Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri hareketler katılan ülke, parlamentoya müdahaleler gerçekleştikten sonra tezkere sunmuştu.
İngiltere, hafta sonunda ABD ve Fransa ile Suriye rejimine yönelik gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.
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