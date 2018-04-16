ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine operasyonu

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun ülkesinin "ulusal çıkarına" olduğunu söyledi.

Başbakan May, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen oturumda, Suriye'nin kimyasal silah hedeflerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili İngiliz milletvekillerini bilgilendirdi.

May, burada yaptığı konuşmada, Suriye'nin Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı "korkunç" ifadesiyle nitelendirerek, "Tüm emareler bunun bir kimyasal silah saldırısı olduğu yönünde." dedi.

Saldırının boyutuna dikkat çekerek, kapasitelerinin yetersizliği sebebiyle böylesine bir saldırının muhalif gruplar ya da DEAŞ tarafından düzenlenemeyeceğini vurgulayan İngiliz Başbakan, "Bu saldırıyı başka hiçbir grup gerçekleştiremezdi." diyerek saldırının sorumlusunun Esed rejimi olduğunu savundu.

"Bu saldırının gerçeklerini gizlemek üzere geniş bir girişimde bulunulduğunu" öne süren May, Rusya'nın bu konuda rejime destek sağladığını iddia etti.