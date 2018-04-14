ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine saldırısı

ŞAM-İDLİB (AA) - ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine başlattığı saldırılarda Suriye'nin başkenti Şam'daki askeri noktalar hedef alınıyor.
AA muhabirinin Şam'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu saldırıda ilk etapta Şam'daki Dumeyr Havaalanı ile Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Bilimsel Araştırmalar Merkezi ve Kasyun Dağı'nda bulunan askeri birlikler hedef alındı.
Şam merkez ve çevresinde şiddetli patlamalar meydana geldi.
Beşşar Esed rejimi medyası, hava savunma birliklerinin saldırılara karşılık vererek bazı füzeleri havada imha ettiklerini ileri sürdü.
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