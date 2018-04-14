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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısına Avustralya'dan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 07:18 | Son Güncelleme

Başbakan Turnbull ve iki bakan tarafından yapılan ortak açıklamadan: - "Avustralya, ölçülendirilmiş, orantılı ve hedeflenmiş bir tepkiyi gösteren bu saldırıyı desteklemektedir" - "Esed rejiminin bu tür suçlarının cezasız bırakılmasına izin verilmemelidir"

MELBOURNE (AA) - Avustralya hükümeti, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Dışişleri Bakanı Julie Bishop ve Savunma Bakanı Marise Payne imzalı yayımlanan ortak açıklamada, Suriye'deki rejim hedeflerinin vurulmasına destek verildi.

Açıklamada, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından başlatılan harekatı "Suriye rejimi tarafından 7 Nisan'da Duma'da yasa dışı kimyasal silah kullanımına sert tepki" olarak değerlendiren Avustralyalı liderler, "Avustralya, ölçülendirilmiş, orantılı ve hedeflenmiş bir tepkiyi gösteren bu saldırıyı desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Hedeflerin vurulması ile "Esed rejimine ve onun destekçilerine, Rusya ve İran'a kimyasal silahların kullanılmasının tolere edilmeyeceğine dair net bir mesaj gönderildiği" vurgulanan açıklamada, "Kimyasal silahların, herhangi birisi tarafından, herhangi bir yerde, her koşulda kullanımı yasa dışıdır ve tamamen suçlanmayı hak eder. Esed rejiminin bu tür suçlarının cezasız bırakılmasına izin verilmemelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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ABD Avustralya destek Fransa ingiltere Suriye

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