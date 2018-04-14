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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısına Rusya'dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 06:59 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: - "Önce Suriye halkı için Arap Baharı kullanıldı, ardından DEAŞ, şimdi de ABD'nin akıllı füzeleri" - "Uzun yıllar terörist saldırıları altında ayakta kalmaya çalışan egemen devletin başkentine darbe vuruldu"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önce Suriye halkı için Arap Baharı kullanıldı, ardından DEAŞ, şimdi de ABD'nin akıllı füzeleri. Uzun yıllar terörist saldırıları altında ayakta kalmaya çalışan egemen devletin başkentine darbe vuruldu." ifadelerini kullandı.

Bütün bunların arkasında "dünyada seçkinliğini ilan eden ve ahlaki liderlik iddiasında olanların bulunduğunu" belirten Zaharova, Suriye'nin "barışçıl bir geleceğe sahip olduğu anda saldırıya uğradığını" kaydetti.

Beyaz Saray'ın, medyada çıkan bilgilere dayanarak Suriye'deki kimyasal saldırıdan emin olduğunu savunan Zaharova, "Bu açıklamadan sonra bu olayda Amerika ve diğer Batı medyası sorumluluğunu anlamalı. 15 yıl önce Beyaz Saray deney tüpü kullandı, şimdi ise deney tüpünün yerine Washington medyayı kullandı." değerlendirmesini yaptı.

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ABD Fransa ingiltere Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Suriye

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