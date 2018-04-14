HABER

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimini hedef alması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Türkiye, Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir" - "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Duma'daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu "yerinde bir tepki" şeklinde nitelendirerek, "Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir." ifadesine yer verildi.

"Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicilinin sabit olduğu, uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır.

Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!
Suriye operasyonunun amacı Esad'ı devirmek mi?Suriye operasyonunun amacı Esad'ı devirmek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri DUMA kimyasal saldırı operasyon Suriye

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Diyanet İşleri Başkanı olmak çok kolay abi! Ahmet Hakan yazdı

Diyanet İşleri Başkanı olmak çok kolay abi! Ahmet Hakan yazdı

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 14 Nisan Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.