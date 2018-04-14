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ABD İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimini hedef alması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 09:09 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimini hedef alarak başlattığı saldırıları desteklediklerini açıkladı

OTTAWA (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimini hedef alarak başlattığı saldırıları desteklediklerini açıkladı.

Trudeau, Suriye’ye karşı başlatılan hava saldırıları üzerine yaptığı açıklamada, "Kanada, geçtiğimiz hafta Doğu Guta’da düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanımını en güçlü şartlarda kınamıştı. Kanada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Esad rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah saldırıları başlatma imkanlarını bozmak için harekete geçme kararını destekliyor.’’ dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau açıklamasını, "Suriye'de kimyasal silah kullanımını daha fazla araştırmak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmelidir." şeklinde tamamladı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı kapsamında, başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezi vuruldu.

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ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik saldırısı Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau

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