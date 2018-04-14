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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimini hedef alması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

İngiltere harekata Tornado tipi 4 uçakla katıldı - Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye ait Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan uçaklar, Humus'taki eski bir füze üssünü vurdu

LONDRA (AA) - İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkenin Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflere yönelik harekatına 4 Tornado savaş uçağıyla katıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere saatiyle 02.00’de İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin ABD ve Fransa ile Suriye’deki hedefleri vurmaya başladığı kaydedildi.

Suriye rejiminin kimyasal kapasitesiyle ilgili hedeflere yönelik harekata, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssünden kalkan Tornado tipi 4 savaş uçağı ile katıldığı açıklandı.

İngiliz uçaklarının Humus'taki bir eski füze üssünü hedef aldığı ve saldırıda "Storm Shadow" (Fırtına Gölge) füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz uçakları saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştiriyor.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

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Akrotiri Güney Kınbrıs Humus ingiltere Suriye Tornado

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