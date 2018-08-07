"ABD, İran'a yaptırımların etkisini ölçmeye çalışacaktır"

TOLGA AKBABA - İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur, "ABD, üçüncü ülkeleri zorlayacak ve İran’a uyguladığı birinci derece yaptırımların etkisini ölçmeye çalışacaktır. ABD, İran’a ve yine üçüncü taraflara bir zaman tanıyor olabilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların “ilk aşaması” bugün devreye girdi.

İran'a uygulanan yeni ambargoların iki aşamadan oluşması ve ilk aşamanın diğerine göre daha hafif yaptırımlar içermesi, ABD'nin böyle bir uygulamayla neyi hedeflediği sorusunu akıllara getirdi.

İran'a yönelik ambargoların neden iki aşama şeklinde uygulanacağı konusu hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Uygur, "ABD yönetimi, ilk aşama ambargolarla İran’ın tepkisini, yaptırımın etkilerini ve son olarak üçüncü tarafların tepkisini ölçme amacı gütmüş olabilir." dedi.