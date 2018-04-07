“ABD İsrail’in katliamlarını örtme amacıyla propaganda yürütüyor”

Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ), ABD tarafından İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği katliamları savunma ve üstünü örtme amacıyla propaganda yürüttüğünü açıkladı.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) talebini ikinci kez reddetmesine rağmen soruşturma açılması talebini yineledi.

ABD’nin Filistinlilere karşı kışkırtıcı bir üslupla İsrail’in katliamlarını savunmak için uluslararası bir propaganda yürüttüğünü ifade eden Ureykat, “ABD, İsrail’in katliam ve suçlarını savunmak için Filistinlilere karşı bir kampanya yürütüyor.” dedi.

Ureykat, Washington’un şehit edilen Filistinlileri görmezden geldiğini belirterek, “ABD yönetimi, 50 yıldan fazladır süren işgalin sona ermesi ve özgürlük için insani ve siyasi hakları çerçevesinde barışçıl gösteri düzenleyen, tamamen savunmasız, sivil halkımızın onlarca evladının şehit edilmesini kasıtlı bir şekilde görmezden geliyor.” ifadelerini kullandı.