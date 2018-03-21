ABD, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki nevruz kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını "sert bir şekilde" kınadıklarını bildirdi.

Nauert, Kabil'deki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Kabil Üniversitesinde gerçekleşen ve en az 28 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu saldırıyı sert bir şekilde kınıyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların ailelerinin acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullanan Nauert, ABD'nin, Afganistan'da kalıcı bir barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Afgan halkını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.