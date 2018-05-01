ABD, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından, Kabil'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Bakan Pompeo'nun imzasıyla yapılan açıklamada, "ABD, Kabil'de cesur gazeteciler ve medya çalışanlarının da içinde olduğu 29 kişinin öldüğü barbarca saldırıyı şiddetli bir şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.
Afganistan Bağımsız Medyayı Destekleme Kurumu Başkanı Mucip Hılvatger, saldırıda AFP foto muhabiri Şah Marai'nin de aralarında olduğu 8 basın mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Görgü tanıkları ise gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını ifade etmişti.
Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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