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ABD, "kadınlar için en tehlikeli ülkeler" arasında ilk 10'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 00:40 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre "kadınlar için en tehlikeli ülkeler" listesinde yer alan ABD, listede ilk 10'a giren tek Batı ülkesi oldu - Listede ilk üç sırayı Hindistan, Afganistan ve Suriye aldı

WASHINGTON (AA) - Uzmanlarla yapılan uluslararası bir araştırmanın sonuçlarına göre ABD, "kadınlar için dünyanın en tehlikeli ülkeleri" listesine üst sıralardan giren tek Batı ülkesi oldu.

İngiltere merkezli Thomson Reuters Vakfı tarafından, dünya genelinde kadınların durumunu araştıran 550 uzmanla yapılan çalışmanın sonucu ilginç veriler ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ilk sırada Hindistan'ın bulunduğu "kadınlar için en tehlikeli ülkeler" listesinde ABD 10. sırada yer aldı.

Listede Hindistan'ı, Afganistan, Suriye, Somali, Suudi Arabistan, Pakistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Yemen ve Nijerya takip etti.

Nijerya'nın ardından 10. sırada yer alan ABD ise listenin ilk 10'una giren tek Batılı ülke olarak kayıtlara geçti.

Araştırmada ABD, taciz dahil cinsel istismar, cinsel şiddet ve cinsel suçlarla ilgili yargı süreçlerindeki adalet sorunları gibi ana başlıklar altında kadınlar için "tehlikeli" kategorisinde değerlendirildi.

Farklı kategorilerde ayrı listelerin de oluşturulduğu araştırmada ABD, "cinsel istismarla ilgili suçlar" kategorisinde Suriye ile birlikte üçüncü sırayı paylaştı.

Araştırmaya katılan uzmanlar, bu araştırmanın özellikle ABD'deki cinsel tacizle ilgili suçlara uluslararası kamuoyunun daha fazla ilgi göstermesine neden olduğuna işaret ederek, bundan sonra da ABD'nin bu alanda yakından izleneceğine vurgu yaptı.

ABD'de son yıllarda cinsel istismar ve cinsel tacizle ilgili özellikle Hollywood ünlülerine yönelik suçlamalarda ciddi artış görülmüş, yapımcı Harvey Weinstein hakkındaki suçlamalar uluslararası arenada "MeeToo" başlıklı kampanyaya dönüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'de kadınlar

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