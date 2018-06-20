"ABD kamu politikalarında başarısızlığa uğradı"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ödülü'nü alan ilk Arap kadın Hatice er-Riyadi, ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılmasının Donald Trump yönetiminin kamu politikalarındaki başarısızlığının bir işareti olduğunu söyledi.

Fas Birleşik İnsan Hakları Dernekleri Konfederasyonu Koordinatörü Riyadi, ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararını AA muhabirine değerlendirdi.

Faslı aktivist Riyadi, "Trump’ın başkan olmasının ardından ABD’nin birçok uluslararası anlaşmadan ve kuruluştan çekilmesi ABD’nin kibri ve iki yüzlü siyasetinin eseri. Daha önceden UNESCO’dan da çekildiğini duyuran ABD’nin bu kararları Trump yönetiminin kamu politikalarındaki başarısızlığının bir işareti." ifadelerini kullandı.

- "Karardan en çok ABD etkilenecek"

Trump yönetiminin her fırsatta Kuzey Kore ve İran’ı insan hakları konusunda eleştirdiğine dikkati çeken Riyadi, "AB’deki insan hakları savunucuları adına alınan bu karar çok üzücü. ABD, BM İnsan Hakları Konseyinden çekilerek devamlı eleştirdiği İran ve Kuzey Kore ile aynı safta yer aldı." diye konuştu.