"ABD, Kanada, Meksika birlikte daha güçlü"

HOUSTON (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) üyesi olan ABD, Kanada ve Meksika'nın ekonomi ve enerji alanlarında birlikte daha güçlü olduğunu söyledi. ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nın üçüncü gününde, Perry, Meksikalı ve Kanadalı mevkidaşlarıyla panelde bir araya geldi. Perry, Kuzey Amerika kıtasında yer alan üç ülkenin ortak kaynakları paylaştığına ve ortak çıkarlara sahip olduğuna işaret ederek, bu ülkeler arasında ticaret alanındaki engelleri kaldırmanın herkesin yararına olacağını vurguladı. NAFTA'nın yeniden müzakere sürecinin devam ettiği bugünlerde ülkelerin zaman zaman rahatsız oldukları konularla karşılaştıklarını belirten Perry, "ABD, Kanada ve Meksika'nın kendi kaynaklarını kullanılabilir ve ekonomik hale getirmeleri herkesin çıkarına. Sonuçta, birlikte çok daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı. Perry, üç ülkenin enerji kaynaklarının bir araya geldiğinde dünyanın en büyük kaynaklarından birini oluşturduğuna dikkat çekerek, Kuzey Amerika'nın ortak bir enerji stratejisine sahip olmasının da küresel açıdan önemli olduğunu dile getirdi.

Meksika'nın zengin enerji kaynakları olduğunu kaydeden Perry, Meksika hükümetinin 2014'te enerji sektöründe başlattığı reformun Kuzey Amerika bölgesi ve Meksika için "tarihi bir dönüşüm" süreci olduğu yorumunda bulundu. - "NAFTA içindeki ticaretin yarısını enerji oluşturuyor" Meksika Enerji Bakanı Pedro Joaquin Coldwell, ülkesinin 4 yıl önce başlattığı enerji reformunu sayesinde, bu sürede, Meksika petrol endüstrisindeki şirket sayısının 1'den 69'a yükseldiğini ve şu anda ülkede enerji arama-üretim alanında 91 projenin bulunduğunu anlattı. Söz konusu projelere dahil olan 17 ABD'li ve Kanadalı şirketin yer aldığı bilgisini paylaşan Coldwell, bu projelerin gerçekleşmesi durumunda 150 milyar dolar gelir elde edileceğini belirtti. Coldwell, NAFTA içindeki toplam ticaretin yarısını enerji alanının oluşturduğuna değinerek, NAFTA sayesinde ABD ve Kanada'dan Meksika'ya daha fazla yatırımın geldiğini ve bunun devam etmesini umduğunu bildirdi. NAFTA kapsamında ABD'nin güneyindeki Teksas ve Louisiana eyaletlerinin Meksika'dan ağır ham petrol ithal ettiğini ifade eden Coldwell, Meksika'nın da bu bölgelerden hafif ham petrol ve benzin ithal ettiğini dile getirdi.