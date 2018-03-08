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"ABD, Kanada, Meksika birlikte daha güçlü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

ABD Enerji Bakanı Perry: - "ABD, Kanada ve Meksika'nın kendi kaynaklarını kullanılabilir ve ekonomik hale getirmeleri herkesin çıkarına. Sonuçta, birlikte çok daha güçlüyüz" - Meksika Enerji Bakanı Coldwell: - "NAFTA içindeki toplam ticaretinin yarısını enerji oluşturuyor. NAFTA sayesinde ABD ve Kanada'dan Meksika'ya daha fazla yatırım geliyor" - Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Carr: - "NAFTA kapsamında Kanada, ABD ve Meksika ekonomileri ve enerji sektörleri tamamen bütünleşik hale geldi ve bu her üç ülkeye fayda sağlıyor"

HOUSTON (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) üyesi olan ABD, Kanada ve Meksika'nın ekonomi ve enerji alanlarında birlikte daha güçlü olduğunu söyledi.

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı'nın üçüncü gününde, Perry, Meksikalı ve Kanadalı mevkidaşlarıyla panelde bir araya geldi.

Perry, Kuzey Amerika kıtasında yer alan üç ülkenin ortak kaynakları paylaştığına ve ortak çıkarlara sahip olduğuna işaret ederek, bu ülkeler arasında ticaret alanındaki engelleri kaldırmanın herkesin yararına olacağını vurguladı.

NAFTA'nın yeniden müzakere sürecinin devam ettiği bugünlerde ülkelerin zaman zaman rahatsız oldukları konularla karşılaştıklarını belirten Perry, "ABD, Kanada ve Meksika'nın kendi kaynaklarını kullanılabilir ve ekonomik hale getirmeleri herkesin çıkarına. Sonuçta, birlikte çok daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Perry, üç ülkenin enerji kaynaklarının bir araya geldiğinde dünyanın en büyük kaynaklarından birini oluşturduğuna dikkat çekerek, Kuzey Amerika'nın ortak bir enerji stratejisine sahip olmasının da küresel açıdan önemli olduğunu dile getirdi.

Meksika'nın zengin enerji kaynakları olduğunu kaydeden Perry, Meksika hükümetinin 2014'te enerji sektöründe başlattığı reformun Kuzey Amerika bölgesi ve Meksika için "tarihi bir dönüşüm" süreci olduğu yorumunda bulundu.

- "NAFTA içindeki ticaretin yarısını enerji oluşturuyor"

Meksika Enerji Bakanı Pedro Joaquin Coldwell, ülkesinin 4 yıl önce başlattığı enerji reformunu sayesinde, bu sürede, Meksika petrol endüstrisindeki şirket sayısının 1'den 69'a yükseldiğini ve şu anda ülkede enerji arama-üretim alanında 91 projenin bulunduğunu anlattı.

Söz konusu projelere dahil olan 17 ABD'li ve Kanadalı şirketin yer aldığı bilgisini paylaşan Coldwell, bu projelerin gerçekleşmesi durumunda 150 milyar dolar gelir elde edileceğini belirtti.

Coldwell, NAFTA içindeki toplam ticaretin yarısını enerji alanının oluşturduğuna değinerek, NAFTA sayesinde ABD ve Kanada'dan Meksika'ya daha fazla yatırımın geldiğini ve bunun devam etmesini umduğunu bildirdi.

NAFTA kapsamında ABD'nin güneyindeki Teksas ve Louisiana eyaletlerinin Meksika'dan ağır ham petrol ithal ettiğini ifade eden Coldwell, Meksika'nın da bu bölgelerden hafif ham petrol ve benzin ithal ettiğini dile getirdi.

- "Kanada, ABD, Meksika ekonomileri bütünleşik halde"

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı James Gordon Carr da Kuzey Amerika kıtasının bütünleşik bir pazar olduğunu ve bunun üç ülke tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.

NAFTA'nın yeniden müzakereleri sırasında bazı anlaşmazlıklar olduğunu belirten Carr, öte yandan bunlar olmadan ülkeler arasında öğrenme sürecinin oluşamayacağını ve ortak çıkarların anlaşılamayacağını dile getirdi.

Carr, NAFTA kapsamında Kanada, ABD ve Meksika ekonomilerinin ve enerji sektörlerinin tamamen bütünleşik hale geldiğini. bunun her üç ülkeye fayda sağladığını belirterek sözlerini tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında NAFTA'yı "tarihin en kötü anlaşması" olarak tanımlamış, ABD'nin anlaşmadan geri çekilmesi veya anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

ABD, Kanada ve Meksika enerji bakanları panel kapsamında Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirme planı hakkında ise yorum yapmaktan kaçındı.

Beyaz Saray'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirme planının bu hafta sona ermeden açıklanacağı, Kanada ve Meksika'nın ek vergilerden muaf tutulabileceği bildirildi.

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ABD Enerji Bakanı Rick Perry enerji IHS Markit CERAWeek 2018 Enerji Konferansı Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı James Gordon Carr Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) Meksika Enerji Bakanı Pedro Joaquin Coldwell

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