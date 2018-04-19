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ABD-Katar askeri ilişkileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 01:26 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Atiyye ile görüştü

DOHA (AA) - ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid el-Atiyye ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldiği bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Rehberlik İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Mattis-Atiyye görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesinin yolları ile Suriye ve Somali başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Katar ile güçlü askeri ilişkileri olan ABD'nin, başkent Doha'nın 30 kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine mensup yaklaşık 11 bin askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor.

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