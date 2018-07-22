ABD Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun küçültülmesini istiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BETÜL YÜRÜK - Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü misyonlarında reform talep eden ABD, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyonunun da küçültülmesini istiyor. AA muhabirin BM'deki diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD, Kıbrıs'taki barış gücü misyonu için iki seçeneği gözden geçiriyor. Barış gücü misyonlarına yaptığı finansal katkıyı azaltan ve bazı misyonlardaki askerlerin sayısının azaltılmasını sağlayan Trump yönetimi, Kıbrıs'taki barış gücü misyonunda da reform yapılmasını ve misyondaki barış gücü askerlerinin sayısının azaltılmasını talep ediyor. Kıbrıs'taki barış gücü misyonun küçültülmesini isteyen ABD'nin adada liderlerden de ''siyasi süreç konusunda acil adım atmaları talebinde bulunduğu'' belirtiliyor. ABD'nin gözden geçirdiği seçeneklerden ikincisi ise Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun tamamen kapatılması olarak görülüyor. Ancak diplomatik kaynaklar İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in her iki seçeneğe de sıcak bakmadığını söyledi. İngiltere ve Fransa'nın, barış gücü misyonunun adada istikrarı sağladığı görüşünde olduğunu ve misyonun kapatılmasının gerginlik yaratabileceği endişesini taşıdığını dile getiren diplomatlar, Rusya ve Çin'in ise adadaki misyonun olduğu gibi kalması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi barış gücü misyonunun kapatılmasına karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), UNFICYP'in küçültülmesi ya da kapatılması ihtimalinden endişe duyuyor. GKRY'nin BM Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği, AA muhabirinin ulaştığı mektupta da ''UNFICYP tartışmasız adada istikrarı sağlıyor ve gerginliği minimum seviyede tutarak Kıbrıs sorununun çözümünde de müzakerelere elverişli bir ortam sunuyor.'' ifadesine yer verildi. Kıbrıs barış gücü misyonun en küçük misyonlardan biri olduğu belirtilen mektupta, BM barış gücü misyonlarına ayrılan bütçenin sadece yüzde 0,5'inin UNFICYP için kullanıldığına ve BM'ye ''yük olmadığına'' dikkat çekildi. - KKTC barış gücü misyonunun ''işlevini yitirdiği'' görüşünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise adadaki barış gücü misyonunun ''önemli ölçüde işlevini yitirdiğini'' savunuyor. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM barış gücü askerlerinin statükoyu temsil eder konuma geldiği belirterek, "İki taraf arasında mektupları taşıyan postacı konumundaki askeri bir güç olmadan da iki tarafın sivil toplum örgütleri, siyasileri, askeri yetkilileri gayet tabii görüşebilir. Bunun için arada BM'nin olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.