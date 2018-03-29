HABER

ABD, Kim'in Çin ziyaretini olumlu buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 01:00 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders: "İhtiyatlı bir iyimserliğimiz var ancak (Çin Devlet Başkanı Şi ile Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan) dünkü görüşme, Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı yaklaşımının işe yaradığını ispatlayan iyi bir gösterge. Onu (Kim'i) Kuzey Kore'nin lideri olduktan sonra ilk kez ülkesi dışında gördünüz. (Trump ile Kim arasındaki) Görüşme ufukta belirirken, bu süreci daha ileri taşımaya devam edeceğiz"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore ile ilgili soruları yanıtladı.

Sanders, Şi ile Kim arasındaki görüşmenin hatırlatılması üzerine, "İhtiyatlı bir iyimserliğimiz var ancak (Şi ile Kim arasında yapılan) dünkü görüşme, Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı yaklaşımının işe yaradığını ispatlayan iyi bir gösterge. Onu (Kim'i) Kuzey Kore'nin lideri olduktan sonra ilk kez ülkesi dışında gördünüz. (Trump ile Kim arasındaki) Görüşme ufukta belirirken, bu süreci daha ileri taşımaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-un arasında mayıs ayında yapılacağı belirtilen görüşmeye ilişkin ise "Bu, küresel çapta önemi olan bir şey ve bunun olabildiğince hızlı ve doğru bir şekilde yapılmış olmasından emin olmak istiyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kuzey Koreliler bu öneriyi yaptı, biz de kabul ettik." yorumunu yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim, ilk yurt dışı ziyaretini Pekin'e yapmış ve burada Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Trump ile Kim'in en geç mayıs ayı sonuna kadar belirlenecek bir yerde görüşecekleri açıklanmış, görüşme teklifinin Pyongyang yönetiminden geldiği belirtilmişti.

- Flynn ve Manafort'a af tartışması

Öte yandan Sözcü Sanders, Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve Trump'ın eski avukatı John Dowd'un geçen yıl Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile eski kampanya menajeri Paul Manafort'un "Başkan tarafından affedilmesi" için girişimde bulunduğu iddiasını yalanladı.

Sanders, Beyaz Saray'ın gündeminde herhangi bir af tartışmasının olmadığını ve medyada çıkan af haberlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Flynn ile Manafort, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından suçlanmış, Michael Flynn hakkındaki suçlamaları kabul edip Mueller ile iş birliği yaparken, Paul Manafort ise suçlamaları kabul etmemişti.

Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendiÇin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi
Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş kararTrump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar
3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! 3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders çin Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İlginizi Çekebilir

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Gaybubet operasyonu: 600 polisin katılımıyla başlatıldı

Jandarma görünce şoke oldu!

Jandarma görünce şoke oldu!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

PKK'ya darbe üstüne darbe!

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İstanbul trafiğinde sis yoğunlu! Sürücüler zor anlar yaşıyor |İstanbul yol durumu....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.