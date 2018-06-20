ABD Kongresi, göçmen sorunu için harekete geçiyor

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göçmen yasalarının değiştirilememesi konusunda bir kez daha Demokratları suçladı.

Yarın Temsilciler Meclisine gelecek bir yasa tasarısıyla ailelerin bölünmemesini sağlamak yönünde bir adım atmaya çalışacaklarını belirten Ryan, girişimin yasaya dönüşeceğine inandığını ifade etti.

Ryan, "Ailelerin bölünmesi gerektiğini düşünmüyoruz. Göçmenlik yasalarımızı savunurken, bir yandan da aileleri bir arada tutacak adımları atacağız." değerlendirmesini yaptı.

ABD'ye yasa dışı giren göçmen ailelerin çocuklarının ellerinden alınmasıyla ortaya çıkan görüntülerin herkesi rahatsız ettiğini anlatan Ryan, sorunun en kısa sürede çözülmesi için Kongrenin üzerine düşeni yapacağını söyledi.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, bir grup vekil ile birlikte ABD Kongresi'nde konuya ilişkin bir basın açıklaması düzenledi.

- Trump, Demokratları suçladı

Donald Trump, "Bu Demokratların suçudur. Bize, düzgün bir göçmen yasası yapmak için gerekli sayıda oyu vermeyecekler. Onlar sınırların açık olmasını istiyor ki bu da korkunç suçları doğuruyor. Cumhuriyetçiler güvenlik istiyor. Ben de bu arada bazı şeyler üzerinde çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Dün ABD Kongresi'ni ziyaret ederek her iki partinin önde gelen isimleriyle görüşen Trump'ın bugün Beyaz Saray'da yine parti liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelip ABD'ye yasa dışı olarak girerken sınırda yakalanan ebeveynlerinden alınan çocukların kaldığı Teksas'taki tesislerden biri geçen hafta sonu ilk kez görüntülenmişti. Amerikan kamuoyunda sert tartışmalara neden olan tesisler, özellikle ailelerinden ayrılan çocukların dramını gözler önüne sermişti.

Teksas eyaletinin güneyinde yer alan tesislerden birine giren kameralar, yüzlerce insanın yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu tespit etmişti.