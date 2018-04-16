ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosunun önemli isimlerinden Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının Beşar Esed rejimine "zayıf bir cevap" ve rejimin kimyasal silah kullanmasına karşı "küçük bir bedel" olarak görüleceğini söyledi.

Esed rejiminin 7 Nisan’da abluka altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıya tepki olarak ABD, İngiltere ve Fransa’nın düzenlediği füze saldırısı, ABD kongresinde büyük ölçüde memnuniyetle karşılandı ancak Kongrenin önemli isimlerinden başta Senatör Graham olmak üzere birçok senatör ve temsilci, saldırının daha geniş strateji ile desteklenmesi konusunda uyarıda bulundu.

Kongrenin şahinlerinden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Graham yaptığı yazılı açıklamayla ABD öncülüğündeki saldırıyı takdir ederken, saldırı ile ilgili kaygısını da ibelirtti.

Graham açıklamasında, "Korkarım ki bu saldırı zayıf bir askeri tepki olarak görülecek ve Esed tekrar kimyasal silah kullanma karşılığında küçük bir bedel ödemiş olacak. Esed, iş yapmanın bedelinin sınırlı bir Amerikan saldırısı olacağını hesap etmiş olmalı. Rusya ve İran, bu sınırlı saldırıyı, 'ABD’nin ayrılmadan önce bıraktığı birkaç bomba ile tatmin olması' olarak görecek." ifadesini kullandı.