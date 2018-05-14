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ABD Konsolosluğu önünde 'Kudüs' protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:01 | Son Güncelleme

ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıma hazırlığı , ABD'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıma hazırlığı , ABD'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu, ABD Konsolosluğu'nun bulunduğu yolun girişinde toplandı. Aralarında Devrimci İşçi Partisi (DİB) üyelerinin de bulunduğu 20-25 kişilik grup, bir süre 'İsrail Yıkılsın, ABD Defolsun' yazılı pankart açarak slogan attı. "FİLİSTİN HALKI ASLA YALNIZ DEĞİLDİR" Grup adına basın açıklaması yapan Levent Dölek, " 70 yıl önce bugün Siyonistler emperyalizmin himayesinde İsrail'in kurulduğunu ilan ettiler. İsrail kurulduğu andan itibaren meşru değildi. Korsan bir oluşumdu çünkü siyonist korsanların devlet ilanının hemen ardından 15 Mayıs 1948'de Filistin halkı binlerce yıldır yaşadığı topraklardan kovuldu. Filistin halkının deyimiyle 'Nekbe' yani 'büyük felaket'te 750 bin Filistinli, siyonist çetelerin namluları önünde aç ve susuz bir şekilde kentlerini terk edip kaçmaya zorlandı. Şu an milyonlarca Filistinli, bölge ülkelerindeki çeşitli kamplarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor" dedi. "70 yıl sonra bu uğursuz günde Amerikan Başkanı Trump, Amerikan elçiliğini Kudüs'e taşıyarak, Siyonist işgalin arkasında olduğunu dünya aleme duyuruyor diyen Dölek, " Biz de burada İstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğu önünde dünya aleme bir kez daha duyuruyoruz ki, Filistin halkı asla yalnız değildir. Asla yalnız olmayacaktır. Ne İsrail'i ne de İsrail'in sözde başkentini tanımıyoruz, tanımayacağız" şeklinde konuştu. Bugün kapalı olan ABD Konsolosluğu'nun bulunduğu yolun giriş ve çıkışları protesto esnasında polisler tarafından kapatıldı.

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