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ABD Körfez Krizi Temsilcisi Kuveyt'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:55 | Son Güncelleme

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, ABD Dışişleri Bakanlığı Körfez Krizi Temsilcisi Emekli General Zinni'yi kabul etti

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ABD Dışişleri Bakanlığı Körfez Krizi Temsilcisi Emekli General Anthony Zinni'yi kabul etti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Şeyh Sabah, Zinni ile başkentteki Es-Seyf Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, Zinni'ye ziyaretinde ABD Körfez İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking'in eşlik ettiği belirtildi.

Kuveyt Emiri ayrıca, Zinni'nin ziyaretiyle eş zamanlı olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'ye birer mesaj gönderdi.

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçen çarşamba yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Körfez krizinin Kuveyt'in ara buluculuğuyla çözülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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ABD Kuveyt Lenderking Şeyh Sabah Zinni

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