HABER

ABD, Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyatları'na katılma kararını memnuniyetle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 00:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Goldstein: - "Olimpiyatların anlamı farklı ülkeleri bir araya getirmektir. Önemli bir adım"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Steve Goldstein, Kuzey Kore'nin gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na katılma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Olimpiyatların anlamı farklı ülkeleri bir araya getirmektir. Önemli bir adım." dedi.

Goldstein, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin olimpiyat kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Olimpiyatların anlamının farklı ülkeleri bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Goldstein, kararın önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Goldstein, "Her zaman iyimser kaldık. Önemli olan olimpiyatların güvenli bir şekilde geçmesi." diye konuştu.

Kuzey Kore ile nükleer görüşmelerin de yapılması gerektiğini belirten Goldstein, "Bu bölgenin nükleer silahlardan arınmasını istiyoruz. Bu ilk adım olarak önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore ile Kuzey Kore, iki yıllık aranın ardından yeniden üst düzey görüşmelere başlamıştı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, yaptığı açıklamada, "PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın bir barış festivali haline getirilmesi ve iki Kore arasındaki bağların iyileştirilmesine yönelik ilk adım olması için toplantılarda çaba göstereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da 98 mahkum zehirlendi

Adıyaman'da 98 mahkum zehirlendi

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.