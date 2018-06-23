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ABD, Kuzey Kore'ye tabut gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

Tabutlar, Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarını taşıyacak

SEUL (AA) - ABD'nin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının koyulması için Kuzey Kore sınırına tabutlar gönderdiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney-Kuzey sınırında ateşkes köyü olarak anılan Panmunjom'a getirilen geçici tabutlar, askerlerin kalıntılarının "onurlu biçimde" taşınması için birkaç gün içinde Kuzey Kore tarafına gönderilecek.

Kuzey Kore'ye gönderilecek toplam tabut sayısının 215 olmasının planladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay Singapur'da düzenlenen zirvede Kore Savaşında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ABD'ye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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ABD Amerikan askerleri Kuzey Kore

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