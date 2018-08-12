ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

'Terör örgütü PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak semti Bornova Sokağı'ndaki Diriliş Kilisesi'ne geldi.
Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü. Ayin öncesi dış cephesinde temizlik yapılan kilisenin giriş kapısının üst bölümünde asılı Türk bayrağının ise halen yerinde durduğu görüldü.
Alsancak semti Bornova Sokağı'ndaki Diriliş Kilisesi'nde yapılan pazar ayini sürerken, içeriden çıkan 25 yaşlarındaki kişi, bir süre işaret parmağıyla gökyüzünü göstererek, dua etti. İsmi öğrenilemeyen kişi, içeridekileri İslam'a davet ettiğini ve tebliğde bulunduğunu belirterek, "Allahu ekber", "La ilahe illallah Muhammedun resulullah" diye bağırdı. Kilise çevresinde bekleyen sivil polislerin müdahale edip, gözaltına aldığı kişi, emniyete götürüldü.
Kilisedekiler, olayla ilgili polise ifade verdikten sonra bölgeden ayrıldı. Norine Brunson da ayin sonrası evine döndü. Olayın ardından kilisenin önündeki güvenlik önlemleri artırıldı.
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