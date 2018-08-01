HABER

ABD'li rahip Brunson adım adım izleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 10:19 | Son Güncelleme

ABD'li Rahip Brunson, geçtiğimiz günlerde ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla cezaevinden çıkarılmış ve İzmir'de ikamet ettiği evde izlemeye alınmıştı. Cezaevinden çıktığı ilk gün özellikle sosyal medyada çok sayıda kullanıcı 'Brunson nasıl evde tutulacak?', 'Rahip Brunson'ın kaçma ihtimali var mı?' gibi soruları gündeme taşımıştı. Rahip Brunson için Ankara'daki bir elektronik izleme biriminde özel ekip oluşturulduğu ve özel eğitim almış iki personelin sadece bu işle ilgilendiği öğrenildi.

ABD'li rahip Brunson adım adım izleniyor

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesinin ardından takılan elektronik kelepçeyle evinde sıkı denetim altında tutuluyor.

Ankara’daki Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Biriminde FETÖ şüphelisi olarak kayıtlı olan Brunson’un takip edildiği sistem görüntülendi.

ÖZEL EĞİTİM ALMIŞ İKİ PERSONEL İZLİYOR

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Elektronik İzleme Şube Müdürü Serkan Mutan, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın izlenme sürecini anlattı.

AW457539_01

KONUTUNDAN AYRILDIĞI AN İLGİLİ BİRİMLERE BİLDİRİLİYOR

Brunson’ın evine konulan ev tipi cihazla ilgili bilgi veren Mutan şöyle konuştu:

"Bu cihazlar özel cihazlar. Kişilerin bunlara müdahale etmesi durumunda her türlü müdahaleyi biz sistemden takip edebiliyoruz. Örneğin bu kelepçenin zorlanması halinde ya da bu cihaza dokunulsa dahi altındaki sensörler vasıtasıyla cihazın hareket ettirilmeye çalışıldığını merkezden görüyoruz biz.

ÖNLEMLER ALINDI

"Bu şahsa özel olarak da kolluk birimlerinin almış olduğu önlemler var. Merkezle kolluk birimleri arasında bir irtibat var.

Kayıt sabotaj adını verdiğimiz bir sabotaj olarak görüyoruz. Vücudundan ayrıldığı anda da vücut sabotaj olarak görüyoruz. Anlık olarak da müdahale prosedürünü başlatıyoruz. Bunu hiç çıkarmadan günlük hayatına kişi devam edebilir. Denize girebilir, duş yapabilir ıslanmasında hiçbir mahsur yok. Bununla günlük hayatına devam edebilir."

İHA

PARTNERKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görünKimse anlam veremedi ama... Bir de tamamını görün
Sıcaktan bunalan tatilcilerin sulu eğlencesiSıcaktan bunalan tatilcilerin sulu eğlencesi
Üniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdiÜniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD rahip Brunson Andrew Brunson FETÖ PKK

En Çok Okunan Haberler

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

İlginizi Çekebilir

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

PKK'dan hain tuzak! Hakkari'de askerin eşini ve bebeğini şehit ettiler!

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Son dakika! MEB duyurdu: Öğrenciler mağdur olmayacak, kontenjanlar artırılıyor

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Bursa'da mahalle muhtarı belediyenin yaptığı kaldırımları yıktı

Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!

Yürek yakan boş çerçeve... Şehit anne ve bebeği uğurlanıyor!

Üniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdi

Üniversiteyi kazandığı gün, feci şekilde can verdi

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği açıkladı! Binbaşıyı şehit eden Mazlum Karakoçan kod adlı terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.