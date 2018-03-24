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ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:27 | Son Güncelleme

Afrin operasyonundan önce Türkiye'yi tehdit eden yabancı teröristlerin çoğu öldürülürken, kalanlar da YPG'li teröristlerle birlikte kaçıyor. Kaçan teröristlerin arasında yer alan ABD vatandaşı Tolhildan Ciwan adlı terörist, isyan etti.

ABD'li terörist böyle ağladı! Afrin'den kaçtı, isyan etti

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezi ile ilçenin kuzeyi, doğusu ve batısındaki noktaların tümünü ele geçirdi. Büyük kayıp veren terör örgütü de, zayiatın artmaması için ABD'nin gönderdiği silah ve mühimmatları bırakarak Afrin'den kaçtı.

"TÜRKİYE'Yİ KİMSE DURDURAMADI"

Kaçan teröristlerin arasında yer alan ABD vatandaşı Tolhildan Ciwan adlı terörist, "Türk savaş uçakları bomba yağdırdı. Rusya, ABD, NATO ve AB bunları görmesine rağmen sessiz kalarak destek verdi. Türkiye'yi kimse durduramadı. Bu büyük bir utançtır." sözleriyle teröristlere destek verilmemesine isyan etti.

TSK ve ÖSO tarafından 4 bine yakın terörist öldürülürken, YPG'ye destek için gelen yabancı uyruklu teröristler de öldürülenler listesine eklendi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD terörist tehdit Afrin

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