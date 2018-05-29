ABD Lübnan'a 4 saldırı uçağı hibe etti

Lübnan ordusunun ABD tarafından hibe edilen 4 adet Süper Tucano saldırı uçağını teslim aldığı belirtildi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ABD tarafından hibe edilen 4 adet Süper Tucano saldırı uçağının başkent Beyrut'un kuzey kesimindeki Hamat Hava Üssü'nde teslim alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca söz konusu uçakların ABD'nin Lübnan'a verdiği aynı tarzda uçakların ikinci partisi olduğu ifade edildi.
Lübnan ordusu geçen yıl da Süper Tucano tipi 2 uçak teslim almıştı.
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